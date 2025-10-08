Tây Ninh: Kịp thời giải cứu hai nữ sinh viên bị lừa sang Campuchia

Ngày 8/10, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa kịp thời giải cứu hai nữ sinh viên bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo, dụ dỗ sang Campuchia.

Vào khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra tại khu vực ấp Thuận Tây (xã Bến Cầu), lực lượng Công an xã phát hiện hai phụ nữ mang theo vali hành lý đi lại gần khu vực biên giới và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Lực lượng Công an xác định đó là N.N.D (21 tuổi, trú tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và Đ.T.X.M (20 tuổi, trú tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai); cả hai đang là sinh viên.

Làm việc với cơ quan Công an, D. và M. cho biết cả hai người đều nhận được điện thoại đe dọa liên quan đến vụ án ma túy từ một nhóm người xưng là cán bộ công an.

Nhóm này yêu cầu hai em phải "hợp tác điều tra để chứng minh vô tội," không được tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả người thân.

Sau đó, nhóm người yêu cầu D. và M. thuê phòng khách sạn để làm việc online qua ứng dụng Zoom.

Trong buổi "làm việc," có 4-5 người mặc trang phục công an xuất hiện, liên tục gây áp lực, yêu cầu chuyển tiền để được bỏ qua vụ việc.

Tuy nhiên, do không có tiền, hai nữ sinh được yêu cầu đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để có người đón sang Campuchia giải quyết vụ án.

Khi đến gần khu vực biên giới, cả hai đã được Công an xã Bến Cầu phát hiện và kịp thời ngăn chặn, tránh nguy cơ bị đưa sang nước ngoài trái phép.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, D. và M. mới biết mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi. Công an xã Bến Cầu đã liên hệ với gia đình để đưa hai em D. và M. về nhà trong chiều cùng ngày.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ./.

