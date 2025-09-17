Công an Đà Nẵng giải cứu 2 người nước ngoài bị bắt giữ trái pháp luật

Trước đó, ngày 12/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (sinh năm 1970, quốc tịch Trung Quốc), trình báo về việc bạn ông, ông W.X (sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc), bị một nhóm đối tượng lạ mặt khống chế đưa lên ô tô và chở đi, nhận định nguyên nhân ban đầu do ông W.X tham gia đánh bạc tại casino của một resort nằm tại xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng.

Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, nghi vấn có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, phân công lực lượng trinh sát tiến hành, điều tra, truy xét.

Thông qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định ông W.X bị các đối tượng khống chế, bắt giữ và đưa đến căn hộ thuộc phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa và Công an phường Hội An tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ trên. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện nhóm 05 đối tượng liên quan đang khống chế ông W.X và ông L.XZ (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc).

Theo lời khai ban đầu, ngày 11/9/2025, ông W.X, công dân Trung Quốc, đến Đà Nẵng đánh bạc tại Casino. Sau khi thua hết 100.000 nhân dân tệ (khoảng 345 triệu đồng), ông bị nhóm đối tượng khống chế và ép viết thêm hai giấy vay nợ tổng cộng 300.000 nhân dân tệ (1,035 tỷ đồng). Các đối tượng buộc ông gọi điện về gia đình yêu cầu chuyển tiền. Đến ngày 13/9, ông bị đưa đến căn hộ ở phường Hội An, bị đánh đập và gây áp lực yêu cầu gia đình trả nợ. Hậu quả, ông bị chấn thương hàm.

Tương tự, ông L.Y.Z (quốc tịch Trung Quốc) cũng bị nhóm đối tượng khống chế sau khi thua bạc tại casino. Sau khi thua 300.000 nhân dân tệ, ông bị đe dọa và yêu cầu gia đình chuyển 500.000 nhân dân tệ, kèm theo lãi suất 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan, trong đó có đối tượng Jiu Jun (sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc) và 4 công dân Việt Nam đến từ Thanh Hóa và Quảng Trị.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.