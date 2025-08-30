Triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng với số tiền hơn 400 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện nhóm người ở Hà Nội, Ninh Bình và Sơn La tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet.

Ngày 28/8/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an các địa phương: Sơn La, Ninh Bình, Hà Nội, Yên Bái đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng.

Bước đầu, lực lượng phá án đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của 4 đối tượng gồm: Lã Xuân Đạt (sinh năm 1978, trú phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); Nguyễn Đức Hoàn (sinh năm 1990, trú xã Gia Phù, tỉnh Sơn La); Nguyễn Thông Anh (sinh năm 1995, trú xã Chương Dương, thành phố Hà Nội) và Đinh Văn Ký (sinh năm 1984, trú xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội); hành vi đánh bạc của 5 đối tượng gồm: Nguyễn Công Bảo (sinh năm 1994, trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Xuân Định (sinh năm 1984, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Sỹ Huy (sinh năm 1992, trú xã Chương Dương, thành phố Hà Nội), Vũ Văn Thành (sinh năm 1977, trú xã Chương Dương, thành phố Hà Nội) và Tạ Quốc Mạnh (sinh năm 1986, trú xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình.

Trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 7/2025 cho đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, thành phố Hà Nội và các địa phương khác với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ 1 máy tính xách tay và 14 điện thoại di động các loại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

