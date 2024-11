Bắc Giang: Khởi tố 13 đối tượng đánh bạc liên tỉnh trên không gian mạng

Lực lượng phá án khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Bình. (Nguồn: Báo Bắc Giang)

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh trên không gian mạng dưới hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS, mạng xã hội Telegram, Zalo và phần mềm hỗ trợ "Lotter VN" tự động tính toán thắng thua.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, sau một thời gian đấu tranh chuyên án do Cục Cảnh sát hình sự xác lập, ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang đấu tranh phá án đối với đường dây đánh bạc trên.

Đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 9 địa điểm trên địa bàn huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và thành phố Thái Nguyên (nơi ở của các đối tượng), lực lượng phá án đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1979, trú tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa) về hành vi đánh bạc.

Đồng thời, lực lượng phá án đã vận động 8 đối tượng ra đầu thú về hành vi đánh bạc, trong đó có 7 đối tượng ở các xã: Hoàng Thanh, Hoàng Lương, Ngọc Sơn thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, gồm: Lê Văn Công (sinh năm 1988); Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1978); Dương Văn Thuận, (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1985); Hà Văn Trình (sinh năm 1971); Chu Thị Mai, (sinh năm 1960); Nguyễn Thị Viễn (sinh năm 1984) và 1 đối tượng ở tỉnh Thái Nguyên là Lường Văn Thu (sinh năm 1984, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên). Lường Văn Thu là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Điều tra mở rộng vụ án, trong 2 ngày mùng 7 và 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ, vận động 4 đối tượng ra đầu thú về hành vi đánh bạc gồm: Ngô Hoàng Anh (sinh năm 1998), Giáp Mạnh Thắng (sinh năm 1986); Đặng Việt Hưng (sinh năm 1972) và Trần Viết Định (sinh năm 1979), đều trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình điều tra xác định ngày 5/11/2024, đối tượng Ngô Hoàng Anh và Giáp Mạnh Thắng đã đánh bạc với tổng số tiền là hơn 126 triệu đồng. Đặng Việt Hưng và Trần Viết Định có hành vi đánh bạc với Giáp Mạnh Thắng với tổng số tiền là hơn 12 triệu đồng.

Kết quả đấu tranh bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS, mạng xã hội Telegram, Zalo và phần mềm hỗ trợ "Lotter VN" tự động tính toán thắng thua.

Riêng trong ngày 5/11, các đối tượng đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Lực lượng phá án đã thu giữ 1 xe ôtô, 13 triệu đồng, 15 điện thoại di động và nhiều thẻ ATM.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

