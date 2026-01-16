Khởi tố điều tra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 14/1/2026 trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, đoạn qua địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,” quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 35 phút ngày 14/1, tại Km 334+300 đường cao tốc CT01, chiều Nghệ An đi Hà Nội, đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách biển kiểm soát 38C-229.33, do Phan Văn Trường (sinh năm 1986, trú tại thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Nghệ An-Hà Nội, đã đâm va vào đuôi rơ moóc biển kiểm soát 35RM-005.20 của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.11 đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 36RM-001.36 đi phía sau đã không phanh kịp, đâm va trực diện vào đuôi rơ moóc biển kiểm soát 35RM-005.20 (không va chạm với xe khách). Hậu quả làm 4 người chết, 6 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3-Thanh Hóa, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cục Cảnh sát giao thông và Công an xã Đồng Tiến tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các biện pháp điều tra.

Kết quả bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Phan Văn Trường điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38C-229.33 không chú ý quan sát nên đã đâm va vào đuôi rơ moóc 35RM-005.20.

Hành vi của Phan Văn Trường có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xảy ra tai nạn, Trường cũng bị thương tích, đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Ngay sau khi Phan Văn Trường điều trị thương tích ổn định và có kết quả giám định nguyên nhân tử vong đối với các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật./.

