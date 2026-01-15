Ngày 27/1, xét xử vụ đưa và nhận hối lộ tại Công ty Y dược LanQ

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định ngày 27/1 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Nguyễn Lộc và 22 bị cáo khác trong vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng hàng loạt cơ sở y tế, địa phương. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

Đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm kéo dài từ năm 2015 đến nay.

23 bị cáo trong vụ án này bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự), "Đưa hối lộ" (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự) và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1962, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, viết tắt là Công ty LanQ) và Phạm Văn Cách (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm, viết tắt là Công ty Sơn Lâm) cùng bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Đưa hối lộ.”

Trong số các bị cáo còn lại, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh) và bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ) cùng 16 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ.” Ba bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đưa hối lộ,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Mặt khác, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (khi đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Thêm vào đó, quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Cơ quan công tố xác định, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh và là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện.

Tuy nhiên, bị cáo Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ của Phạm Văn Cách hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong vụ án này, nhiều bị cáo khác cũng bị xác định là nhận hối lộ khi thực hiện hợp đồng mua thuốc với Công ty Sơn Lâm./.

Hoãn xét xử vụ đưa và nhận hối lộ tại Công ty y dược LanQ Vụ án đưa và nhận hối lộ tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.