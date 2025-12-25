Quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chiều tối 25/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức cuộc họp thông tin về kết quả Phiên họp 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Thông tin về kết quả phiên họp, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá hầu hết các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2025 đã hoàn thành theo kế hoạch, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành vượt mức đề ra.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ," ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, trưởng thành, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trước hết là đã tạo được đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật với nhiều chủ trương quan điểm mới, không những phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiệu quả, mà còn khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế đất nước. Đã chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cơ quan chức năng phối hợp ngày càng hiệu quả, chặt chẽ, bài bản, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhân văn nhiều vụ án, vụ việc lớn, nhiều tội phạm mới như sản xuất hàng giả, lĩnh vực thuốc chữa bệnh, lĩnh vực xuất khẩu, khai thác khoáng sản, giám định pháp y tâm thần, đánh giá tác động môi trường... có tính răn đe, phòng ngừa cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong năm 2025 đã chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nhiều công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, theo đúng nguyên tắc “không để lãng phí kéo dài, nhưng cũng không hợp pháp hóa sai phạm;” qua đó cho thấy công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, được người dân, dư luận đồng tình, đánh giá rất cao. Đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tạo hiệu quả rõ rệt trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền 3 cấp gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đáp ứng yêu cầu chuyển trọng tâm sang phòng ngừa theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, niềm tin và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được nâng cao. Trong đó Tổng Bí thư nhấn mạnh, không chỉ nhân dân mà bạn bè quốc tế cũng ghi nhận, đánh giá rất cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của chúng ta.

6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

Năm 2026 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tinh thần chung được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ là “phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.” Tổng Bí thư nhấn mạnh vừa qua chúng ta đã tạo được nền tảng tốt nhưng mà phải làm tốt hơn nữa, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn. Đồng thời Tổng Bí thư lưu ý 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Tổng Bí thư yêu cầu phải chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng gắn với 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.

Trong nhóm nhiệm vụ này, Tổng Bí thư yêu cầu, ngay đầu năm 2026, triển khai xây dựng và ban hành Nghị quyết của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới nhằm khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác này, hướng đến mục tiêu đến thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư đề nghị chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, chống lãng phí; chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong quý 1/2026, hoàn thành xử lý các công trình, dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài, nhất là đối với 10 dự án trọng điểm theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo; trong quý 2/2026, hoàn thành việc bố trí, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để xuống cấp, hư hỏng, thất thoát, lãng phí.

Tổng Bí thư yêu cầu, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, gắn với tổ chức tốt bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Không để sai phạm cũ tái diễn, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong triển khai các công trình, dự án lớn...; phải tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra ngay từ đầu các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia, không để xảy ra vi phạm, lãng phí, tiêu cực...

“Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc phát hiện, xử lý kịp thời là rất hay, nhưng hay hơn là không để xảy ra tham nhũng, vi phạm” - Phó Trưởng Ban Nội chính cho biết.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải thanh tra, kiểm tra ngay các sai phạm (nếu có) trong việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất hiếm, bảo vệ môi trường, năng lượng, không để bị thao túng, lũng đoạn, làm méo mó cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Các cơ quan tiến hành tố tụng phải tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; phấn đấu trong năm 2026, kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Nhất là các vụ án, vụ việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp, các vụ việc lãng phí, các vụ việc xảy ra trong các lĩnh vực như an toàn thực phẩm, lĩnh vực ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân...

Bên cạnh đó tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh văn hóa liêm chính, thực hiện công khai minh bạch trách nhiệm giải trình, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm và tham nhũng vặt.

Tổng Bí thư yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ban Nội chính Trung ương tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tổng Bí thư đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương thời gian qua đã làm rất tốt và thời gian tới phải làm tốt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đề xuất các cách làm mới, tư duy mới, giải pháp mới, sát thực tiễn, khả thi, kịp thời, hiệu quả.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Trung ương đã thống nhất đưa các vụ việc sai phạm liên quan đến quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, quặng bô-xít theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý với 5 vụ án, 4 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lãng phí

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cũng tại cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương, trả lời báo chí về quan điểm chỉ đạo trong chống lãng phí của Ban Chỉ đạo Trung ương trong năm 2026, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang cho biết, ngày 29/10/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 191-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Trong đó, đã bổ sung cho Ban Chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống lãng phí.

Ngày 28/4/2025, Ban Chỉ đạo đã ban hành Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW về một số nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống lãng phí, trong đó nêu rõ 7 nhóm hành vi gây lãng phí cần tập trung chỉ đạo phòng, chống. Cụ thể: Hành vi vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công gây lãng phí; Hành vi gây lãng phí liên quan đến xây dựng, ban hành thể chế về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý tài sản công; Hành vi gây lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai và tài nguyên khác; Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Các hành vi khác gây lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác “phòng, chống lãng phí;” bám sát các nội dung theo Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW, ngày 28/4/2025 của Ban Chỉ đạo; phù hợp với tình hình mới.

Trong đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo rà soát, làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục chỉ đạo sắp xếp các công trình, cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập… nhằm mục tiêu khơi thông, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước./.

