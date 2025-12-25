Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI năm 2000

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI là đại hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, của phong trào thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 21-24/11/2000 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có hơn 900 đại biểu là Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Trong đó có 407 tập thể và cá nhân anh hùng, 298 chiến sỹ thi đua toàn quốc, 195 điển hình tiên tiến.

Ngoài ra còn có 362 đại biểu là khách mời, gồm có cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đây là đại hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, của phong trào thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước; động viên, cổ vũ tinh thần thi đua, ý chí vươn lên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng./.