Đại hội Chiến sỹ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ I năm 1952

Đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ I diễn ra từ ngày 1-6/5/1952 tại chiến khu Việt Bắc, vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự.

Đại hội có sự tham gia của hơn 150 chiến sỹ thi đua toàn quốc về dự. Đại hội đã tuyên dương 7 Anh hùng tiêu biểu và tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho 23 chiến sỹ xuất sắc.

Đại hội đánh dấu những thắng lợi trong phong trào thi đua diệt giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm.

Thành công của Đại hội đã động viên toàn dân, toàn quân ta hăng hái lập nhiều thành tích, tiến lên giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc./.