Công tác tuyên giáo, dân vận sẽ quyết liệt hơn, thực tiễn hơn

Chiều 24/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 và Hội nghị tổng kết công tác cơ quan, Đảng bộ cơ quan và các đoàn thể năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giai đoạn 2021-2025.

Nhấn mạnh đây là động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, năm 2026, Đảng ta tổ chức Đại hội XIV, tiến tới bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Yêu cầu đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền, dân vận đặt ra rất cao. Bên cạnh đó, bối cảnh tác động mạnh mẽ của không gian số, truyền thông xã hội, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, Trung ương yêu cầu công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phải nhanh hơn, chính xác hơn và có tính dự báo, dẫn dắt cao hơn.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tinh thần xuyên suốt trong năm 2026 là không thể tiếp tục làm theo lối cũ, mà phải thực hiện một cuộc đổi mới thực sự trong tư duy lãnh đạo và phương thức hành động; làm việc quyết liệt hơn, thực tiễn hơn, gắn kết hơn và kịp thời hơn. Đổi mới căn bản tư duy tham mưu, chuyển từ làm theo quy trình sang giải quyết vấn đề; từ mô tả sang phân tích, dự báo, kiến nghị chính sách; từ bị động sang chủ động.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị tất cả các công việc phải chủ động, phân công phân nhiệm rõ ràng. Chuyển mạnh phương thức làm việc sang nền tảng số và dữ liệu lớn. Mọi lĩnh vực công tác của Ban phải từng bước được số hóa, được đo lường, phân tích bằng dữ liệu. Phải gắn chặt công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể với nhiệm vụ chính trị.

Trưởng ban Trịnh Văn Quyết yêu cầu: Từ nay đến trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng, các đơn vị tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền về thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII; về công tác chuẩn bị Đại hội XIV- nhất là định hướng dư luận trước các thông tin sai lệch; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIV và gắn với công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo báo cáo tại hội nghị, 2025 là năm đầu tiên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vận hành theo mô hình mới trên cơ sở sáp nhập Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Quá trình này đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khó, có những việc chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, toàn Ban đã thống nhất cao về nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2025.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc tham mưu, kịp thời, đúng hướng cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí-xuất bản, thông tin đối ngoại, khoa giáo, tôn giáo, dân tộc và phong trào quần chúng.

Trong năm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã xây dựng, báo cáo 21 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm chất lượng và được đánh giá cao.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025./.

