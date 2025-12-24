Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc: Vinh danh những điển hình đổi mới, bứt phá

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng,” Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 26/12 và 27/12) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thành phố Hà Nội). Đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đây là thông tin được đưa ra tại Họp báo công bố về tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trung ương tổ chức ngày 24/12 tại Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khái quát, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030.

“Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới,” bà Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu. Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Bà Đỗ Thúy Phượng, Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cho biết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Theo kế hoạch tổng thể, Ban Tổ chức đã phân bổ số lượngđại biểu cho các bộ, ban, ngành, địa phương, trong đó có 300 đại biểu được phân bổ riêng cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Tổ chức cũng đã yêu cầu đảm bảo cơ cấu đại biểu chặt chẽ, tỷ lệ công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, và những người có công. Tổng số đại biểu thuộc khối kinh tế chiếm khoảng 25%.

Đối với đại biểu là người dân tộc thiểu số, Ban Tổ chức đã phân bổ cho Ủy ban Dân tộc để chọn cử đại diện cho 53 dân tộc. Các đoàn từ các tỉnh, thành phố cũng đã lựa chọn nhiều đại biểu là người dân tộc thiểu số, với tổng số đại biểu lên đến hơn 100 người.

Đại biểu cao tuổi nhất là Bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất đều 11 tuổi bao gồm: em Lưu Phúc An, học sinh Trường THCS An Thới, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; em Mai Đức Ninh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh; em Lữ Hoài Thương, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; em Ngô Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS Chùa Hang 2, tỉnh Thái Nguyên; em Văn Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng.

Tại Đại hội, một số điển hình xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế được trao danh hiệu Anh hùng Lao động. Dự kiến một số điển hình thi đua yêu nước tiêu biểu sẽ được vinh danh tại Đại hội, trong đó có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed và Công ty Cổ phần TH Truemilk.

