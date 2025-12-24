10 sự kiện nổi bật trong nước do TTXVN bình chọn

TTXVN vừa bình chọn 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2025.
Cụ thể là các sự kiện: Tinh gọn bộ máy về đích sớm 5 năm; Đảng xác định tự chủ chiến lược trong thời kỳ mới; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Thiên tai khốc liệt, bất thường, vượt ngưỡng lịch sử, Triển khai các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước nhanh, bền vững; Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á; Công ước Hà Nội-Khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng; Hoàn thành trước thời hạn mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; Hoàn thành hơn 3.500 km đường bộ cao tốc và 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam./.