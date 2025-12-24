10 sự kiện nổi bật trong nước do TTXVN bình chọn

Tinh gọn bộ máy về đích sớm 5 năm; Đảng xác định tự chủ chiến lược trong thời kỳ mới là 2 trong 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2025 do TTXVN bình chọn.

TTXVN vừa bình chọn 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2025.

Cụ thể là các sự kiện: Tinh gọn bộ máy về đích sớm 5 năm; Đảng xác định tự chủ chiến lược trong thời kỳ mới; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Thiên tai khốc liệt, bất thường, vượt ngưỡng lịch sử, Triển khai các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước nhanh, bền vững; Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á; Công ước Hà Nội-Khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng; Hoàn thành trước thời hạn mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; Hoàn thành hơn 3.500 km đường bộ cao tốc và 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam./.