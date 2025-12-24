Thế giới

10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2025 do TTXVN bình chọn

Mỹ áp thuế đối ứng làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu; bùng phát xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia; Thế giới chứng kiến năm thiên tai kỷ lục... là những sự kiện nổi bật trong năm 2025.

info-10-su-kien-the-gioi.jpg

Mỹ áp thuế đối ứng làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu; bùng phát xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia; kinh tế thế giới ước tăng trưởng 3,2%; trí tuệ nhân tạo - mặt trận mới của cạnh tranh toàn cầu; xung đột leo thang toàn diện ở Trung Đông; thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine; Thế giới chứng kiến năm thiên tai kỷ lục; Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít; ASEAN kết nạp Timor Leste làm thành viên thứ 11 và Tiến bộ trong liệu pháp gene mang lại hy vọng cho bệnh nhân mắc bệnh nan y là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2025 do TTXVN bình chọn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sự kiện thế giới nổi bật #Mỹ áp thuế đối ứng #xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia #thiên tai
NHÌN LẠI NĂM 2025

