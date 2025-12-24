Mỹ áp thuế đối ứng làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu; bùng phát xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia; kinh tế thế giới ước tăng trưởng 3,2%; trí tuệ nhân tạo - mặt trận mới của cạnh tranh toàn cầu; xung đột leo thang toàn diện ở Trung Đông; thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine; Thế giới chứng kiến năm thiên tai kỷ lục; Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít; ASEAN kết nạp Timor Leste làm thành viên thứ 11 và Tiến bộ trong liệu pháp gene mang lại hy vọng cho bệnh nhân mắc bệnh nan y là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2025 do TTXVN bình chọn./.
Ukraine lần đầu nối lại hệ thống đăng ký cử tri sau hơn 3 năm gián đoạn
Việc khôi phục vận hành hệ thống đăng ký cử tri nhằm tạo điều kiện cập nhật dữ liệu dân cư và phục vụ công tác quản lý nhà nước liên quan đến bầu cử trong tương lai.
Nổ viện dưỡng lão tại Mỹ: Ít nhất 2 người thiệt mạng, một số người vẫn mất tích
Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro dùng từ “thảm khốc” để mô tả vụ việc, khiến một phần Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Silver Lake trên bị sập, gây hỏa hoạn và nhiều người bị mắc kẹt.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy đưa thiết bị bay không người lái vào danh sách hạn chế
Việc bị đưa vào “danh sách hạn chế” của FCC đồng nghĩa với việc các công ty sẽ không thể nhận được sự chấp thuận để bán những mẫu thiết bị bay không người lái hoặc linh kiện mới tại Mỹ.
Ba Lan triển khai hệ thống radar chống UAV dọc biên giới với Belarus
Ba Lan đã bắt đầu lắp đặt các hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái đầu tiên dọc biên giới với Belarus nhằm phát hiện, giám sát và tiến tới vô hiệu hóa các thiết bị bay này.
GDP tăng, niềm tin người tiêu dùng Mỹ vẫn giảm 5 tháng liên tiếp
Trong khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng GDP quý 3 vượt dự báo, niềm tin người tiêu dùng lại giảm tháng thứ 5 liên tiếp, phản ánh nỗi lo ngại kéo dài về việc làm và triển vọng kinh tế.
Mỹ hoàn tất điều tra chính sách chip Trung Quốc, lùi áp thuế đến năm 2027
Mỹ kết luận Trung Quốc áp dụng các chính sách phi thị trường, bao gồm những chính sách hỗ trợ không công bằng và kéo dài đối với khu vực tư nhân nhằm giành ưu thế trong lĩnh vực này.
Gặp mặt các nhân chứng sống của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba
ĐSQ Việt Nam tại Cuba đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt các cựu cán bộ, chuyên gia Cuba từng công tác và gắn bó với Việt Nam, nhân chứng sống của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi đình chiến toàn cầu trong ngày Giáng sinh
Ngày 23/12, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi các bên liên quan trên thế giới cân nhắc và tôn trọng một lệnh đình chiến toàn cầu trong dịp lễ Giáng sinh, nhằm tạo điều kiện cho hòa bình và đối thoại.
Campuchia đưa ra cáo buộc liên quan đến hoạt động quân sự của Thái Lan
Ngày 23/12, CMAA cho biết Campuchia cáo buộc Thái Lan tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực dân cư, sử dụng vũ khí không phân biệt mục tiêu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường.
Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam
Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.
Nga: Liên tiếp nhiều tiếng nổ tại thủ đô Moskva
Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại khu vực phía Nam thủ đô Moskva của Nga, gần địa điểm xảy ra vụ ám sát bằng bom xe khiến Trung tướng quân đội Nga Fanil Sarvarov thiệt mạng.
Tòa án Tối cao Mỹ ngăn triển khai Vệ binh Quốc gia tại Chicago
Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên quyết định ngăn chặn Tổng thống Donald Trump điều động Vệ binh Quốc gia tại khu vực Chicago, bang Illinois, để kiểm soát nhập cư.
Brazil cho phép cựu Tổng thống Bolsonaro rời nhà tù để chữa bệnh
Tòa án Brazil chấp thuận cho cựu Tổng thống Jair Bolsonaro rời nhà tù để tiến hành ca phẫu thuật vào đúng dịp lễ Giáng sinh, sau khi giảm án từ 27 năm xuống còn 2 năm.
Tham mưu trưởng quân đội Libya thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, gây chấn động đất nước.
Iraq và Syria đàm phán khởi động lại đường ống dẫn dầu lịch sử
Iraq và Syria thảo luận về các yêu cầu để đưa đường ống trở lại hoạt động thông qua các cảng Baniyas và Tartus và các khuôn khổ chiến lược để thực hiện dự án.
Mexico giới hạn thời gian miễn thuế cho FIFA trong khuôn khổ World Cup 2026
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico (SHCP) đã rà soát lại thỏa thuận trên và quyết định rút ngắn thời gian miễn thuế cho FIFA xuống còn một năm.
Việt Nam chia sẻ thành tựu phát triển và thúc đẩy hợp tác với Bangladesh
Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bangladesh không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.
Bước ngoặt lớn trong nỗ lực hòa bình tại Yemen
Trong nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin sau hơn một thập kỷ xung đột, lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen đã đồng ý thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn với gần 3.000 người.
Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử
Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.
Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết xung đột bằng cách nào?
Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiến hành đối thoại để chấm dứt các cuộc xung đột biên giới.
Nhật Bản: Thứ hạng GDP bình quân đầu người trong OECD xuống mức thấp kỷ lục
Do tác động của đà tăng trưởng thấp và đồng yen mất giá, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của nước này trong năm 2024 chỉ còn 33.785 USD.
Hàn Quốc kêu gọi Campuchia-Thái Lan giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình
Seoul đánh giá cao những nỗ lực của ASEAN trong việc hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực khi tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao bàn về tình hình hiện nay.
Bộ trưởng Ngoại giao điện đàm với Bộ trưởng Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác nhiều mặt với Pháp, quốc gia thành viên EU đầu tiên Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Mỹ bắt đầu chiến dịch hủy bỏ hàng nghìn hồ sơ xin tị nạn
Nếu hồ sơ bị từ chối, những người đang trong giai đoạn chờ hồ sơ được xét duyệt tại các tòa án di trú có thể bị trục xuất sang các nước không phải là quê hương của họ.
Chính phủ Yemen và Houthi đạt thỏa thuận trao đổi gần 3.000 tù binh
Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với tổng số gần 3.000 người, trong đó có 7 công dân Saudi Arabia.
Trung Quốc lần thứ hai thử nghiệm tên lửa tái sử dụng
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã phóng hàng chục tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo, song chưa lần nào hoàn tất thành công một thử nghiệm tên lửa tái sử dụng.
Israel lộ bất đồng nội bộ về khả năng tái định cư tại Bắc Gaza
Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng có thể tái định cư tại khu vực Bắc Gaza, trong khi đó Thủ tướng Benjamin Netanyahu lại khẳng định rằng Israel không có kế hoạch tái định cư tại Gaza.
Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza
Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.
Chuyên gia: Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong năm 2026
Nhận định được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để tạo nguồn cho một khoản vay dành cho Ukraine.
Kế hoạch xây dựng lớp tàu chiến mới của ông Trump khó về đích trong 2 năm
Kế hoạch của ông Trump là “cực kỳ tham vọng và, ở một số khía cạnh, đi ngược lại xu hướng phát triển các hệ thống hàng hải không người lái và robot," vốn là trọng tâm mà Hải quân Mỹ đang theo đuổi.