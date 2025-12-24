Thế giới

Ukraine lần đầu nối lại hệ thống đăng ký cử tri sau hơn 3 năm gián đoạn

Việc khôi phục vận hành hệ thống đăng ký cử tri nhằm tạo điều kiện cập nhật dữ liệu dân cư và phục vụ công tác quản lý nhà nước liên quan đến bầu cử trong tương lai.

Nguyễn Hà-Trần Hòa
Cử tri Ukraine bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (CEC) ngày 23/12 cho biết đã nối lại hoạt động của Hệ thống đăng ký cử tri quốc gia.

Đây là lần đầu tiên hệ thống này chính thức hoạt động trở lại kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này vào tháng 2/2022.

Theo truyền thông Ukraine, ông David Arakhamia, lãnh đạo một đảng chính trị trong Quốc hội Ukraine, đã thông báo như vậy trên ứng dụng tin nhắn Telegram. Trong đó, ông Arakhamia lưu ý việc cập nhật danh sách cử tri là một trong những điều kiện cơ bản để tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào.

Khi đề cập đến tình hình dân số của Ukraine trải qua biến động do ảnh hưởng của cuộc xung đột, ông Arakhamia cho rằng việc khôi phục vận hành hệ thống đăng ký cử tri nhằm tạo điều kiện cập nhật dữ liệu dân cư và phục vụ công tác quản lý nhà nước liên quan đến bầu cử trong tương lai.

Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, CEC đã thông qua một nghị quyết để khôi phục hoạt động của hệ thống nói trên vào ngày 22/12.

Theo báo Kyiv Independent, Ukraine triển khai bước đi như vậy trong bối cảnh các cơ quan lập pháp Ukraine đang xem xét xây dựng khung pháp lý cho khả năng tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

Theo quy định hiện tại, Ukraine không tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, nhưng bầu cử có thể được tổ chức nếu luật này được bãi bỏ hoặc luật được sửa đổi.

Theo giới chức Ukraine, việc bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiến hành bầu cử, trong đó có yếu tố an ninh, là thách thức lớn trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, những thay đổi về phân bố dân cư, bao gồm số lượng lớn người đang sinh sống ở nước ngoài hoặc di chuyển trong nước, cũng đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật đối với công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, hơn 6 triệu người dân nước này đã rời đất nước sang lánh nạn ở các nước khác, trong khi khoảng 3,7 triệu người phải di dời trong nước.

Trước đó, ngày 9/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong khoảng từ 60-90 ngày tới, nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ đảm bảo an ninh.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố như vậy trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy nhằm đem lại hòa bình cho Ukraine đang có nhiều diễn biến mới./.

