Ba Lan triển khai hệ thống radar chống UAV dọc biên giới với Belarus

Ba Lan đã bắt đầu lắp đặt các hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái đầu tiên dọc biên giới với Belarus nhằm phát hiện, giám sát và tiến tới vô hiệu hóa các thiết bị bay này.

Việt Thắng-Văn Khoa
Một chiếc máy bay không người lái được tìm thấy gần Mnisków, Ba Lan. (Nguồn: lodz.se.pl)
Ngày 23/12, truyền thông Ba Lan đưa tin nước này đã bắt đầu lắp đặt các hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái đầu tiên dọc biên giới với Belarus nhằm phát hiện, giám sát và tiến tới vô hiệu hóa các thiết bị bay này.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết các thành phần đầu tiên của hệ thống đã được lắp đặt trên một tháp quan sát ở khu vực gần thị trấn Krynki, thuộc vùng Podlaskie.

Radar được gắn trên tháp cao hơn 70m và là bộ phận hoạt động đầu tiên của mạng lưới radar rộng hơn, dự kiến sẽ được mở rộng sang 4 tháp khác đã được xây dựng dọc biên giới với Belarus. Theo kế hoạch, hệ thống trên sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2026.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống radar chống thiết bị bay không người lái có khả năng phát hiện, định vị và theo dõi các vật thể bay được tiếp cận từ hướng Đông. Các chức năng vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái sẽ được bổ sung cho hệ thống trên ở các giai đoạn tiếp theo.

Dữ liệu thu thập được sẽ được truyền về trung tâm giám sát điện tử tại thành phố Bialystok và các đơn vị biên phòng hoạt động trong khu vực.

Theo truyền thông Ba Lan, hệ thống này do các công ty trong nước phát triển và sản xuất.

Thời gian qua, Ba Lan đã tăng cường các biện pháp an ninh tại khu vực biên giới trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Từ nửa đêm 12/9, nước này đã tạm ngừng hoạt động giao thông tại tất cả các cửa khẩu biên giới với Belarus, sau khi Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025.

Ngày 17/11, Ba Lan đã mở cửa trở lại một phần biên giới, nối lại hoạt động tại hai cửa khẩu Kuznica và Bobrowniki vốn bị đóng cửa trong nhiều năm qua.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã phê duyệt chương trình phát triển lực lượng vũ trang của nước này giai đoạn 2025-2039, có tầm quan trọng chiến lược, xác định các ưu tiên và chuyển những ưu tiên này thành năng lực thực tế.

Các ưu tiên trên bao gồm phòng không và phòng thủ tên lửa, đạn dược và đồ tiếp tế, thiết bị bay không người lái và hệ thống chống thiết bị bay không người lái, tình báo, khả năng cơ động và hậu cần, cũng như huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu./.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”