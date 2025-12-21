Thế giới

Châu Âu

Nga tố Ukraine tấn công tàu tại Biển Đen để phá hoại đàm phán

Theo phía Nga, các động thái can thiệp của chính quyền Kiev tại vùng biển chiến lược này có mục đích rõ ràng là phá vỡ mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp cùng có lợi cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đội tàu chiến của Nga tham gia cuộc tập trận ở Biển Đen. (Ảnh: TASS)
Đội tàu chiến của Nga tham gia cuộc tập trận ở Biển Đen. (Ảnh: TASS)

Ngày 21/12, Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Yuri Pilipson cho rằng Ukraine đang cố tình phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng bằng cách triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) và tàu không người lái tấn công các tàu thuyền thương mại trên Biển Đen.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhấn mạnh rằng Moskva coi những cuộc tấn công này không khác gì "hành vi cướp biển."

Theo ông Pilipson, các động thái can thiệp của chính quyền Kiev tại vùng biển chiến lược này có mục đích rõ ràng là phá vỡ mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp cùng có lợi cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Những hành động này cũng được cho là cản trở tiến trình đàm phán mà ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ - một quốc gia có vai trò trung gian quan trọng - cũng đang quan tâm theo dõi sát sao.

Ông Pilipson nhấn mạnh: "Triển vọng bình thường hóa vận tải hàng hải ở Biển Đen phụ thuộc trực tiếp vào thiện chí của Ukraine trong việc giải quyết hòa bình các xung đột hiện tại."

Vị quan chức Nga kêu gọi Kiev cần từ bỏ hành vi leo thang bạo lực ở Biển Đen và nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo ra bầu không khí đối thoại cần thiết dựa trên các nguyên tắc cơ bản.

Ông Pilipson còn chỉ ra rằng các cuộc tấn công định kỳ của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng biển không chỉ đơn thuần gây thiệt hại cho lợi ích kinh tế của các nước ven Biển Đen, mà còn tạo ra những cú sốc làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Khi bình luận về tuyên bố kiên quyết mà Thổ Nhĩ Kỳ gửi tới các cơ quan an ninh Ukraine liên quan đến việc không thể chấp nhận các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đen, nhà ngoại giao Nga cho biết Ankara đang rất coi trọng việc bảo đảm an toàn cho toàn bộ hoạt động vận tải dân sự trong khu vực./.

(Vietnam+)
#Nga-Ukraine #Xung đột Nga-Ukraine #Biển đen Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.