Nga tố Ukraine tấn công tàu tại Biển Đen để phá hoại đàm phán

Ngày 21/12, Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Yuri Pilipson cho rằng Ukraine đang cố tình phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng bằng cách triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) và tàu không người lái tấn công các tàu thuyền thương mại trên Biển Đen.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhấn mạnh rằng Moskva coi những cuộc tấn công này không khác gì "hành vi cướp biển."



Theo ông Pilipson, các động thái can thiệp của chính quyền Kiev tại vùng biển chiến lược này có mục đích rõ ràng là phá vỡ mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp cùng có lợi cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Những hành động này cũng được cho là cản trở tiến trình đàm phán mà ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ - một quốc gia có vai trò trung gian quan trọng - cũng đang quan tâm theo dõi sát sao.



Ông Pilipson nhấn mạnh: "Triển vọng bình thường hóa vận tải hàng hải ở Biển Đen phụ thuộc trực tiếp vào thiện chí của Ukraine trong việc giải quyết hòa bình các xung đột hiện tại."

Vị quan chức Nga kêu gọi Kiev cần từ bỏ hành vi leo thang bạo lực ở Biển Đen và nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo ra bầu không khí đối thoại cần thiết dựa trên các nguyên tắc cơ bản.



Ông Pilipson còn chỉ ra rằng các cuộc tấn công định kỳ của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng biển không chỉ đơn thuần gây thiệt hại cho lợi ích kinh tế của các nước ven Biển Đen, mà còn tạo ra những cú sốc làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.



Khi bình luận về tuyên bố kiên quyết mà Thổ Nhĩ Kỳ gửi tới các cơ quan an ninh Ukraine liên quan đến việc không thể chấp nhận các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đen, nhà ngoại giao Nga cho biết Ankara đang rất coi trọng việc bảo đảm an toàn cho toàn bộ hoạt động vận tải dân sự trong khu vực./.

Nga đánh giá các sửa đổi của châu Âu và Ukraine về "dự thảo hòa bình" Nga cho rằng đề xuất mà châu Âu và Ukraine “đã đưa ra hoặc đang tìm cách đưa vào” dự thảo của Mỹ “không góp phần cải thiện nội dung văn kiện và cũng không làm gia tăng khả năng đạt hòa bình lâu dài.”