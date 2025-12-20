Ukraine không tổ chức bầu cử tại các vùng do Nga kiểm soát

Thế giới

Tổng thống Zelensky cho biết Ngoại trưởng Ukraine đã bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng ban đầu nhằm tạo điều kiện cho công dân Ukraine ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/12 tuyên bố mọi cuộc bầu cử tại Ukraine không thể được tiến hành ở các khu vực do Nga kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh việc bỏ phiếu chỉ có thể diễn ra khi các điều kiện an ninh được bảo đảm.

Ông Zelensky cũng cho biết Ngoại trưởng Ukraine đã bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng ban đầu nhằm tạo điều kiện cho công dân Ukraine ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu.

Trước đó, ngày 15/12, hãng tin RBC của Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Quốc hội nước này soạn thảo một đạo luật cho phép tiến hành bầu cử trong bối cảnh đất nước đang áp đặt thiết quân luật.

Theo nội dung dự luật, việc tổ chức bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, tương tự như quy trình bầu cử Tổng thống sớm.

Tuy nhiên, RBC-Ukraine cho biết ngay cả những người tham gia vào quá trình soạn thảo dự luật cũng đã bắt đầu bày tỏ sự hoài nghi liệu có nên hoàn tất công việc này hay không.

Động thái trên diễn ra sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Oleksandr Korniyenko, hôm 11/12 tuyên bố Quốc hội sẵn sàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho một cuộc bầu cử Tổng thống trong thời chiến.

Trước đó, ngày 9/12, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng thay đổi luật pháp hiện hành để tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý rằng đã đến lúc người dân Ukraine cần được đi bỏ lá phiếu của mình.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky trên thực tế đã kết thúc vào ngày 20/5/2024. Tuy nhiên, cuộc bầu cử mới đã bị hủy bỏ với lý do tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên vẫn đang được áp dụng trên toàn quốc./.

