Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng tổ chức bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 tuyên bố sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử mới tại Ukraine nếu bảo đảm được an ninh, đồng thời cho biết Kiev dự kiến trong ngày 10/12 sẽ gửi cho Washington bản đề xuất đã chỉnh sửa về việc chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Ông Zelensky nói với báo giới rằng ông và các đồng minh châu Âu đang hoàn tất phản hồi cho kế hoạch của Mỹ sau nhiều chuyến công du con thoi của ông giữa các thủ đô châu Âu.

Về phía Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với Politico đăng ngày 9/12, ông Trump cho biết Nga đang “chiếm thế thượng phong” trong xung đột đồng thời cáo buộc Kiev “lợi dụng chiến tranh” để trì hoãn tiến hành cuộc bầu cử lẽ ra phải diễn ra vào tháng 3/2024.

Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Trump, Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử và đã yêu cầu Quốc hội Ukraine chuẩn bị “các đề xuất về khả năng sửa đổi nền tảng lập pháp và luật bầu cử trong thời chiến”./.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về đề xuất hòa bình mới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh cũng sẽ không được xem xét vì điều này trái ngược với luật pháp quốc tế.