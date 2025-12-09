Ngày 8/12, Nga, Mỹ và Ukraine đã đưa ra các phát biểu riêng rẽ về tiến trình tham vấn liên quan đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, trong bối cảnh các cuộc trao đổi giữa ba bên về tiến trình hòa bình Nga-Ukraine đang có nhiều diễn biến mới.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh Moskva cần nắm được kết quả các cuộc làm việc giữa Mỹ và Ukraine sau vòng tham vấn Nga-Mỹ tổ chức hôm 2/12.

Cũng theo người phát ngôn này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner tại thủ đô Moskva, và dựa trên kết quả đạt được tại đây, 2 quan chức Mỹ đã tiếp tục làm việc với đoàn đàm phán Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu. Vì thế, “Điều quan trọng là (chúng tôi phải) hiểu được kết quả các cuộc làm việc này," ông Peskov nói.

Trong một phát biểu khác, Điện Kremlin cho biết “không nắm rõ những khác biệt quan điểm trong nội bộ Ukraine” liên quan đến tiến trình hòa giải và một số vấn đề tồn đọng liên quan đến xung đột không thể được tiến hành hoàn toàn công khai.

Về phía Mỹ, hãng AP dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho rằng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chưa “nắm rõ” đề xuất hòa bình do Washington soạn thảo.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết đã được phía Mỹ cập nhật nội dung và sẽ tiếp tục làm việc với Washington để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, các đoàn đàm phán vẫn chưa thống nhất về một số nội dung trong đề xuất của Mỹ, trong đó có vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh.

Ông nói rõ Kiev đang tìm kiếm một thỏa thuận riêng về bảo đảm an ninh với Mỹ và một số đồng minh châu Âu, đồng thời dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tại London để vận động ủng hộ./.

