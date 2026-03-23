Ukraine kỳ vọng Mỹ duy trì nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột với Nga

Ngày 22/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột với Nga, bất chấp việc Washington đang tập trung vào tình hình Iran.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên ngay sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại bang Florida (Mỹ).

Ông Zelensky thừa nhận sự chú ý hiện nay của Mỹ đang dồn vào tình hình Iran và Trung Đông, nhưng nhấn mạnh cuộc xung đột Ukraine-Nga bùng phát từ năm 2022 cần sớm được chấm dứt.

Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thêm các bước tiến ngoại giao giữa Mỹ và Ukraine. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là tín hiệu rất tích cực cho thấy ngoại giao đang phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết trong hai ngày thảo luận, hai bên đã tập trung vào các điểm then chốt nhằm xác định một khuôn khổ an ninh bền vững và đáng tin cậy cho Ukraine, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực nhân đạo quan trọng trong khu vực.

Trước đó, ông Witkoff đã xóa một bài đăng khác, trong đó cho biết hai bên đã đạt được một số tiến triển, bao gồm việc “thu hẹp khác biệt và xử lý các vấn đề còn tồn đọng,” đồng thời đề cập đến đột phá trong một vấn đề nhân đạo quan trọng.

Những nỗ lực do Washington dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bị “đóng băng” kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran từ cuối tháng Hai, khiến tình trạng khủng hoảng bùng phát khắp khu vực Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump từng cam kết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine ngay khi trở lại Nhà Trắng. Ông cũng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt được thỏa thuận./.

