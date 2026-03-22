Việt Nam tăng cường hợp tác địa phương tại Marseille

Trong khuôn khổ triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp, từ ngày 19 đến 22/3, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã có chuyến công tác tại thành phố Marseille và tỉnh Bouches-du-Rhône.

Chuyến thăm nhằm tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Provence-Alpes-Côte d’Azur trên các trụ cột chính quyền, kinh tế, nghị viện, truyền thông và cộng đồng, đồng thời thúc đẩy cụ thể hóa các định hướng hợp tác cấp cao thành các dự án thực chất.



Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong các cuộc làm việc với chính quyền địa phương, bao gồm Tỉnh trưởng Bouches-du-Rhône Jacques Witkowski, đại diện Hội đồng tỉnh và Thị trưởng Quận 11–12 Marseille, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa khuôn khổ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp” thành các chương trình hợp tác cụ thể, gắn với nhu cầu phát triển của mỗi bên.



Các đối tác Pháp khẳng định Marseille giữ vị trí chiến lược về chính trị và kinh tế, với hệ thống cảng biển là cửa ngõ phía Nam của Pháp và châu Âu.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động, phía Pháp đánh giá Marseille vừa đối mặt với thách thức, vừa có cơ hội nâng cao vai trò trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên trao đổi về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên như kinh tế biển, logistics, quản lý cảng, hạ tầng chiến lược và giao thông đô thị, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các ngành công nghệ cao, trong đó phía Pháp nêu bật thế mạnh về công nghệ hạt nhân.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, Tỉnh trưởng Jacques Witkowski bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh khu vực Bouches-du-Rhône là nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Việt, chiếm gần một nửa số người Việt tại Pháp.

Ông khẳng định chính quyền địa phương coi trọng việc chăm lo đời sống cộng đồng này, đồng thời duy trì mối liên kết lịch sử sâu sắc giữa hai bên.

Tỉnh trưởng đánh giá cao tiềm năng hợp tác thương mại, đặc biệt thông qua tập đoàn vận tải biển CMA CGM có quan hệ giao thương lớn với Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh vai trò nền tảng của giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học, coi đây là yếu tố then chốt để củng cố quan hệ lâu dài.

Theo ông, dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng các mối liên kết lịch sử, văn hóa và con người sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác song phương.



Làm việc với chính quyền địa phương, Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng đề xuất tăng cường kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp và các cực đổi mới sáng tạo của địa phương với hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng và công nghệ số.

Hợp tác phi tập trung tiếp tục được nhấn mạnh, với định hướng thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa Marseille và một số địa phương Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hải Phòng.

Đại sứ đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của phía địa phương trong việc tiếp cận và khai thác các nguồn tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia hải ngoại tại Aix-en-Provence.



Trong trao đổi với Phòng Thương mại và Công nghiệp Aix-Marseille-Provence, hai bên đánh giá cao nền tảng hợp tác kinh tế hiện có, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Marseille như một cửa ngõ chiến lược đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu.

Đại sứ đề xuất nghiên cứu xây dựng khuôn khổ hợp tác “cảng – cảng” giữa Hải Phòng và Marseille theo hướng thực chất, từng bước; đồng thời nhấn mạnh các hãng hàng không hai nước cần sớm nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Marseille và một thành phố lớn của Việt Nam, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân và trao đổi giáo dục.



Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Aix-Marseille-Provence nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch sang các lĩnh vực kinh tế xanh và công nghệ cao, trong đó ưu tiên phát triển các ngành khử carbon, sản xuất hydro, lưu trữ dữ liệu và công nghiệp pin.

Phía Pháp đánh giá Việt Nam là đối tác năng động tại châu Á, có vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất công nghiệp và công nghệ. Hai bên nhận định còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, đường sắt cao tốc, hàng không, dược phẩm và trí tuệ nhân tạo.

Đại diện CCI cũng nhấn mạnh lợi thế của Marseille như một trung tâm kết nối cáp ngầm toàn cầu và đầu mối giao thương giữa châu Âu, châu Phi và châu Á, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên cả phương diện kinh tế và công nghệ.



Trong cuộc gặp với Thượng nghị sỹ Jérémy Bacchi, hai bên khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của kênh nghị viện và hợp tác giữa các địa phương trong việc làm sâu sắc quan hệ Việt Nam – Pháp.

Đại sứ đánh giá cao sự quan tâm và đóng góp tích cực của Thượng nghị sĩ đối với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa Marseille và các địa phương Việt Nam, coi đây là hướng đi thiết thực. Đại sứ đề nghị phía Pháp tiếp tục ủng hộ việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác đầu tư song phương.



Tại buổi làm việc với ông Léo Purguette, Chủ tịch báo La Marseillaise, Đại sứ bày tỏ xúc động khi lựa chọn Marseille và Báo La Marseillaise là điểm đến đầu tiên trong các chuyến công tác địa phương kể từ khi nhận nhiệm vụ.

Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Marseille đối với Việt Nam, gắn với các dấu mốc quan trọng trong hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Báo La Marseillaise giới thiệu về lịch sử hình thành, hoạt động và đội ngũ tòa soạn, đồng thời khẳng định tiếp tục gìn giữ các giá trị truyền thống và duy trì mối quan hệ gắn bó với Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với báo trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại tới công chúng địa phương.



Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ và đoàn đã có buổi gặp gỡ với đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Bouches-du-Rhône.

Chính quyền địa phương đánh giá cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng hội nhập tốt nhất, có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt là cầu nối quan trọng giữa hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương để cộng đồng phát triển ổn định và bền vững.



Kết thúc chuyến công tác, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam và khu vực Marseille trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa.

Đại sứ nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến hợp tác giữa hai bên được triển khai hiệu quả, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện./.

