ICRC hỗ trợ Nga và Ukraine trao đổi 1.000 thi thể mỗi tháng

Trong khi xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine, ngày 19/3, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) thông báo đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi khoảng 1.000 thi thể mỗi tháng giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho biết hàng ngàn người thiệt mạng vì giao tranh vẫn chưa được xác định danh tính.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc ICRC, ông Pierre Krahenbuhl cho biết: "Mỗi tháng, ICRC tham gia vào việc hồi hương trung bình 1.000 thi thể theo cả hai chiều, giữa Nga và Ukraine." ICRC đóng vai trò là trung gian trung lập trong hoạt động này.

Vừa trở về từ chuyến thăm Ukraine, Tổng Giám đốc ICRC, ông Pierre Krahenbuhl cho biết ông rất sốc khi chứng kiến "quy mô và phạm vi hậu quả" của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông Krahenbuhl đã đến thăm một số cơ sở pháp y mà ICRC hỗ trợ ở Ukraine, nơi đang phải đối mặt với một "nhiệm vụ vô cùng khó khăn": Hàng ngàn thi thể chưa được xác định danh tính đang được lưu trữ tại các cơ sở pháp y này, trong đó nhiều thi thể là của binh lính.

Ông chia sẻ: “Đó là những con số mà chúng ta chưa từng thấy ở quy mô này trong những năm gần đây trong các cuộc xung đột."

Việc trao đổi tù nhân và thi thể là kết quả cụ thể duy nhất của một số vòng đàm phán trực tiếp giữa Kiev và Moskva, được tổ chức từ năm 2025.

Trong thời gian qua, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành nhiều đợt trao đổi tù binh.

Mới đây nhất là đợt trao đổi ngày 5/3, diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán có dấu hiệu chững lại khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung sự quan tâm vào tình hình Trung Đông./.

