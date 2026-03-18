Hà Lan, Anh và Phần Lan cùng tài trợ mua sắm thiết bị quốc phòng

Ngày 17/3, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Eelco Heinen thông báo nước này cùng với Vương quốc Anh và Phần Lan sẽ cùng nhau tài trợ và mua sắm thiết bị quốc phòng.

Trên mạng xã hội X, ông Heinen viết: "Vì lợi ích an ninh của châu Âu, chúng ta phải hành động cùng nhau. Đó là lý do tại sao Hà Lan, Anh và Phần Lan đi đầu trong việc thúc đẩy mua sắm chung và phối hợp đấu thầu thiết bị quốc phòng."

Trong một tuyên bố chung, 3 quốc gia trên cho biết đang nghiên cứu thiết lập một cơ chế tài trợ mới vào năm 2027, có sự hợp tác của một số đối tác khác.

Sáng kiến này nhằm tập hợp nhu cầu, tối ưu hóa mua sắm, đẩy nhanh đầu tư quốc phòng và tăng cường trang bị sẵn các năng lực quan trọng, đặc biệt là về đạn dược.

Cơ chế mới sẽ giúp tăng cường khả năng răn đe tập thể, mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực quân sự thông qua phối hợp nỗ lực mua sắm thiết bị quốc phòng./.

