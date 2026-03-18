Đức: Sân bay Berlin Brandenburg ngừng hoạt động vì đình công

Theo Cơ quan Quản lý Sân bay Berlin-Brandenburg (FBB), tổng cộng đã có 445 chuyến cất cánh và hạ cánh ở sân bay này trong ngày 18/3 đã bị hủy do đình công, ảnh hưởng đến khoảng 57.000 hành khách.

Thông báo của Cơ quan Quản lý Sân bay FBB cho biết cuộc đình công, do Công đoàn các ngành dịch vụ Đức Verdi tổ chức, khởi nguồn từ việc đàm phán tiền lương giữa Verdi và FBB không đạt kết quả.

Các nhà tuyển dụng đã đưa ra đề nghị ban đầu trong vòng đàm phán thứ 2 hồi tuần trước nhưng phía công đoàn chưa chấp nhận vì thấy không thỏa đáng.

Verdi đang yêu cầu tăng lương 6% cho khoảng 2.000 nhân viên của FBB, với mức tăng tối thiểu 250 euro/tháng cho mỗi bậc lương. Hơn nữa, tổ chức này còn muốn có thêm một ngày nghỉ cho các thành viên công đoàn.

Trong khi đó, cuộc đình công của công đoàn Verdi tại thành phố Munich cũng gây gián đoạn giao thông công cộng. Hành khách đi tàu điện ngầm, tàu điện và xe buýt phải tìm phương án di chuyển thay thế trong ngày 18/3.

Theo thông báo của Công ty Vận tải Munich (MVG), các thành viên công đoàn Verdi tại thành phố thủ phủ bang Bavaria (Bayern) này đã bắt đầu đình công từ 11h00 sáng 18/3 theo giờ địa phương (tức 17h00 cùng ngày theo giờ ở Việt Nam).

Xe buýt cung cấp dịch vụ cơ bản trên tất cả các tuyến trong thành phố, trong khi tàu điện S-Bahn, tàu khu vực và các tuyến xe buýt đường dài không bị ảnh hưởng.

Người hâm mộ bóng đá có kế hoạch đến sân vận động Allianz Arena ở Fröttmaning tối 18/3 bằng tuyến tàu điện ngầm U6 để xem trận đấu Champions League giữa FC Bayern Munich và Atalanta Bergamo sẽ phải tự sắp xếp phương án thay thế.

Theo công đoàn Verdi, các cuộc đình công dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 19/3, không chỉ ở Munich mà còn ở các thành phố lớn khác tại bang Bavaria, North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) và Hamburg./.

