Tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sáng 18/3/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới./.