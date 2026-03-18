Tuyên Quang công bố danh sách 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 18/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 81/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 62 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2026–2031.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tuyên Quang cho thấy cuộc bầu cử đã diễn ra thành công, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn và đạt tỷ lệ rất cao so với các nhiệm kỳ trước. Tuyên Quang đã bầu đủ 62/62 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tổng số cử tri tại tỉnh là hơn 1,2 triệu cử tri, với 762 đơn vị bầu cử, gồm: 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 745 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và 2.404 khu vực bỏ phiếu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt 99,96%. Có 104/124 xã đạt 100% cử tri tham gia bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang đánh giá, công tác tổ chức bầu cử rất chỉn chu.

Các quy trình từ niêm phong hòm phiếu đến kiểm kê đều được thực hiện nghiêm túc dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện cử tri và các cơ quan chức năng, bảo đảm tính minh bạch; an ninh tại toàn bộ các điểm bỏ phiếu được giữ vững và không ghi nhận bất kỳ sai sót hay sự cố phát sinh nào./.

