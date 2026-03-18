Anh nâng cảnh báo lên cấp quốc gia do bùng phát dịch viêm màng não

Chính phủ Anh coi đợt bùng phát viêm màng não tại hạt Kent ở Đông Nam nước này là sự cố cấp quốc gia, sau khi số ca mắc tăng nhanh và đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết, tính đến chiều 17/3 theo giờ địa phương đã có 20 ca bệnh được ghi nhận, trong đó 9 ca được xác nhận bằng xét nghiệm và 11 ca đang được điều tra. Trước đó, giới chức y tế cho biết có 15 ca đang được theo dõi. Tất cả các trường hợp xác nhận đều phải nhập viện điều trị.

Trong khi đó, 2 trường hợp tử vong gồm một sinh viên đại học 21 tuổi và một học sinh 18 tuổi.

Đáng chú ý, phần lớn các ca mắc viêm màng não lần này ở Anh đều liên quan đến sinh viên và học sinh, với tâm điểm là Đại học Kent - nơi có khoảng 18.000 sinh viên theo học.

Đợt bùng phát được cho là có liên quan đến một hộp đêm tại thành phố Canterbury, nơi diễn ra các hoạt động tụ tập đông người hồi đầu tháng 3, làm dấy lên lo ngại về sự kiện “siêu lây lan” trong môi trường học đường và ký túc xá.

UKHSA cho biết trong số các ca xác nhận có ít nhất 6 trường hợp mắc viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B (MenB), chủng hiếm gặp nhưng có mức độ nguy hiểm cao hơn so với thể virus.

Các nhà khoa học hiện đang khẩn trương xác định liệu đợt bùng phát có liên quan đến một biến thể mới hay không.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đang điều tra một ca bệnh ở trẻ sơ sinh tại Folkestone, được xác nhận nhiễm nhóm B nhưng dường như không liên quan trực tiếp đến ổ dịch.

Trước diễn biến phức tạp, khoảng 5.000 sinh viên tại Kent dự kiến sẽ được tiêm vaccine MenB trong những ngày tới. Đồng thời, hàng trăm người có nguy cơ tiếp xúc gần đã được cấp kháng sinh dự phòng, với hơn 11.000 liều được chuẩn bị.

Phó Giám đốc Y tế vùng England, ông Thomas Waite, nhận định đây là một trong những đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh nhất trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cũng cảnh báo tình hình hiện nay là “chưa từng có tiền lệ” và đang diễn biến nhanh, đòi hỏi các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Giới chức y tế Anh khuyến cáo viêm màng não có thể lây qua tiếp xúc gần, chẳng hạn như dùng chung đồ uống hoặc thiết bị hút thuốc điện tử.

Người dân tại Anh, đặc biệt là sinh viên, cần nâng cao cảnh giác, sớm nhận biết triệu chứng và chủ động tiêm vaccine cũng như tuân thủ hướng dẫn phòng dịch nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng./.

Cảnh báo bệnh sốt mò: Dễ nhầm với cúm, có thể gây tổn thương gan, viêm màng não Trường hợp bệnh nhân cao tuổi ở Phú Thọ mắc sốt mò thể nặng vừa được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cho thấy bệnh vẫn tiềm ẩn trong môi trường nông thôn và có thể gây biến chứng nguy hiểm.