Lý giải tại sao cơn đau mãn tính kéo dài hơn ở phụ nữ?

Độ cảm nhận của phụ nữ đối với các cơn đau mạn tính mạnh hơn so với nam giới và sự khác biệt này có thể được giải thích bằng các yếu tố sinh học trong hệ miễn dịch.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Immunology cho rằng lâu nay cơn đau ở phụ nữ thường bị xem nhẹ, vì nhiều người cho rằng phụ nữ yếu đuối và nhạy cảm hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ ra rằng sự khác biệt về cảm nhận đau giữa hai giới là có thật và có cơ chế sinh học để lý giải cho điều đó.

Những cơn đau thường xảy ra khi các tế bào thần kinh phản ứng với các kích thích vật lý như va chạm hay té ngã. Tuy nhiên, cơn đau mạn tính thì khác. Chúng kéo dài và không phải do những tác động rõ rệt từ bên ngoài. Phụ nữ chiếm khoảng 60-70% số bệnh nhân có các chứng đau mạn tính.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Michigan đã tìm hiểu cách thức các tế bào miễn dịch monocytes làm giảm cơn đau. Các tế bào này giao tiếp với các tế bào thần kinh và giúp làm giảm cảm giác đau bằng cách sản xuất interleukin 10 (IL-10), một chất chống viêm.

Ban đầu, nghiên cứu không nhằm tìm ra sự khác biệt về cảm giác đau giữa hai giới tính nhưng kết quả lại cho thấy cơn đau ở chuột cái kéo dài lâu hơn chuột đực. Điều này là do các tế bào miễn dịch trong cơ thể chuột cái ít hoạt động hơn so với chuột đực, có thể do chuột đực có mức testosterone cao hơn.

Đây là một phát hiện quan trọng vì nó mở ra khả năng điều trị mới thông qua việc kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch hoặc tăng cường sản xuất IL-10 để làm giảm cơn đau.

Nghiên cứu cũng cho thấy testosterone dạng bôi có thể giúp giảm cơn đau cục bộ.

Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng việc hiểu rõ hơn về cơ chế đau mạn tính ở phụ nữ sẽ giúp phát triển phương pháp điều trị hiệu quả hơn, giảm bớt việc sử dụng thuốc giảm đau opioid vốn có nhiều tác dụng phụ và nguy cơ gây nghiện. Điều này cũng có thể giúp thay đổi cách nhìn nhận về cơn đau của phụ nữ, vốn thường bị cho là "cường điệu hóa."

Cả tác giả nghiên cứu Geoffroy Laumet và nhà nghiên cứu Elora Midavaine của Đại học California, San Francisco (Mỹ) đều hy vọng rằng tiến bộ trong khoa học sẽ giúp phụ nữ nhận được sự chăm sóc sức khỏe công bằng hơn, đặc biệt trong điều trị đau mạn tính.

Nghiên cứu này cũng làm sáng tỏ lý do tại sao nghiên cứu sức khỏe phụ nữ ít được quan tâm đúng mức trong nhiều thập kỷ. Phụ nữ từng bị loại trừ khỏi các thử nghiệm lâm sàng và nhiều nghiên cứu về đau chỉ thực hiện trên động vật giống đực vì quan niệm cho rằng hormone cái có thể tạo ra quá nhiều biến động.

Hơn nữa, triệu chứng đau ở phụ nữ thường bị hiểu nhầm là vấn đề cảm xúc hoặc tâm lý, thay vì có nguyên nhân sinh học rõ ràng. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của khoa học, những quan niệm cũ sẽ dần được thay thế, giúp phụ nữ nhận được sự chăm sóc tốt hơn./.

Chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm bớt các cơn đau mãn tính Những người tiêu thụ nhiều thực phẩm có lợi cho sức khỏe, như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, có mức độ đau cơ thể thấp hơn đáng kể so với những người có chế độ ăn kém chất lượng.