Phát hiện xưởng đá cổ quy mô lớn gần Jerusalem sau vụ trộm cổ vật

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) ngày 17/2 cho biết một xưởng chế tác công cụ đá quy mô lớn từ thời Đền Thờ Thứ Hai đã được phát hiện tình cờ trong một hang động gần Jerusalem, sau khi lực lượng chức năng triệt phá một vụ trộm cổ vật.

Theo IAA, địa điểm này nằm trên sườn phía Đông núi Scopus và được phát hiện hồi tháng trước trong quá trình theo dõi bí mật một nhóm tội phạm chuyên đào trộm cổ vật.

Trong cuộc đột kích ban đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm, cùng nhiều thiết bị khai quật như máy phát điện, dụng cụ khai thác đá và máy dò kim loại.

Sau khi kiểm soát hiện trường, các thanh tra phát hiện hàng trăm mảnh vỡ bình, vật dụng bằng đá vôi trắng đặc trưng của thời Đền Thờ Thứ Hai. Theo đánh giá ban đầu, xưởng này từng sản xuất các đồ đựng bằng đá được tiêu thụ tại Jerusalem, phục vụ cư dân thành phố và khách hành hương Do Thái đến từ thung lũng Jordan, khu vực Jericho, TransJordan và quanh Biển Chết.

Giới chức IAA, ông Eitan Klein, cho biết các xưởng sản xuất đồ đá vôi thời Đền Thờ Thứ Hai đã từng được phát hiện tại vùng đồi Judea, song phát hiện mới này đặc biệt quan trọng vì cho thấy bức tranh toàn diện hơn về khu vực.

Ngoài xưởng chế tác, các nhà khảo cổ còn ghi nhận nhiều di tích cùng thời như lăng mộ, bể chứa nước lớn, bể tắm nghi lễ (mikve) và một mỏ khai thác đá vôi.

Theo IAA, các hiện vật thu được từ xưởng hiện đang được trưng bày trong một triển lãm mới tại Khu phức hợp Khảo cổ Quốc gia Jay và Jeanie Schottenstein ở Jerusalem.

Giới chức Israel nhấn mạnh vụ việc cho thấy nạn đào trộm cổ vật vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với di sản văn hóa và lịch sử của khu vực./.

