NASA tiến hành thử nghiệm then chốt cho sứ mệnh Artemis 2

Nếu các bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ, NASA có thể đưa phi hành đoàn gồm 4 nhà du hành của Artemis 2 thực hiện chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng sớm nhất vào ngày 8/2.

Tên lửa Artemis II mới của NASA đang đậu trên bệ phóng 39-B của Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại Cape Canaveral. (Nguồn: AP)
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 2/2 đã tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng mang tính quyết định trước khi ấn định ngày phóng cho Artemis 2 - sứ mệnh bay vòng quanh Mặt Trăng có người lái đầu tiên của Mỹ sau hơn nửa thế kỷ.

Khoảng 11 giờ 25 ngày 2/2 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 23 giờ 25 cùng ngày theo giờ Việt Nam), nhiên liệu lỏng siêu lạnh đã được bơm vào tên lửa khổng lồ tại bệ phóng Cape Canaveral, ở bang Florida, trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Đây là bài kiểm tra lớn cuối cùng trước khi NASA phóng tàu bay vòng quanh Mặt Trăng.

NASA từng dự kiến triển khai công tác này từ cuối tuần trước, song buộc phải hoãn lại do thời tiết giá lạnh tại bãi phóng, trong bối cảnh nhiều khu vực trên cả nước Mỹ hứng chịu đợt rét đậm.

Ngoài việc chứng minh khả năng nạp hơn 700.000 gallon nhiên liệu siêu lạnh vào tên lửa cao 98m, các đội kỹ thuật còn mô phỏng quy trình đếm ngược tới thời điểm phóng, đồng thời diễn tập việc xả nhiên liệu an toàn.

Nếu các bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ, NASA có thể đưa phi hành đoàn gồm 4 nhà du hành của Artemis 2 thực hiện chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng sớm nhất vào ngày 8/2.

Quyết định cuối cùng về thời điểm phóng sẽ được đưa ra sau khi đánh giá toàn bộ kết quả diễn tập. Hiện các phi hành gia vẫn đang cách ly tại Houston, chờ lệnh xuất phát./.

