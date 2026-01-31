Khai trương Hệ sinh thái STEM, tôn vinh tài năng trẻ công nghệ

Ngày 31/1, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đã diễn ra Lễ khai trương Hệ sinh thái STEM và vinh danh các đội thi đạt thành tích cao tại các giải đấu STEM, Robotics quốc tế năm 2025.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết, việc hình thành Hệ sinh thái STEM tại NIC Hòa Lạc không chỉ là không gian học tập và trải nghiệm, là mô hình tham khảo có giá trị, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập STEM; kết nối các hoạt động đào tạo, trải nghiệm, thi đấu, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo mà còn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp, thể hiện rõ tinh thần đồng hành, chia sẻ trách nhiệm trong phát triển giáo dục STEM.

Thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, giáo dục STEM không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu mang tính chiến lược đối với mọi quốc gia.

Nhiều quốc gia đã coi STEM là trụ cột của hệ thống giáo dục, đầu tư mạnh mẽ cho các chương trình học tích hợp, giáo dục trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ngay từ bậc phổ thông. Mục tiêu là trang bị cho thế hệ trẻ tư duy khoa học, năng lực sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với những thách thức toàn cầu trong tương lai.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 281 của Chính phủ; cùng các chương trình, đề án liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã thể hiện quyết tâm rất cao trong việc xây dựng một nền giáo dục hiện đại, thực chất, gắn với thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước.

Không gian Hệ sinh thái STEM tại NIC Hòa Lạc bao gồm Phòng học STEM tham khảo và Không gian trải nghiệm STEM. Không gian này được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, tích hợp đầy đủ các khu chức năng như: học tập-thực hành-chế tác-trải nghiệm công nghệ, với hệ thống trang thiết bị hiện đại gồm máy tính, robot giáo dục, máy in 3D, và các thiết bị chế tác phục vụ giáo dục STEM.

Trên nền tảng hạ tầng đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ phối hợp cùng các cơ quan, doanh nghiệp triển khai chương trình đào tạo, tập huấn cho giáo viên và học sinh, chuyển giao học liệu - chương trình STEM, tổ chức hoạt động trải nghiệm, sự kiện và vận hành thường xuyên, qua đó hình thành một hệ sinh thái STEM hoàn chỉnh.

Là một trong các đơn vị tham gia đồng hành xây dựng Hệ sinh thái STEM tại NIC Hòa Lạc, bà Ngô Thị Thuỳ Dương - CEO/Founder của OneSpace cho biết: “Đầu tư cho giáo dục STEM không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà là sự chuẩn bị dài hạn cho nguồn nhân lực mà chính chúng tôi, các doanh nghiệp và nền kinh tế sẽ cần trong tương lai. Khi doanh nghiệp được đồng hành cùng Nhà nước và nhà trường, STEM sẽ trở thành một hệ sinh thái sống, gắn chặt với thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước.”

Ông Lê Ngọc Tuấn, người sáng lập tổ chức giáo dục Maker Việt cũng kỳ vọng Hệ sinh thái STEM tại NIC sẽ giúp kết nối các cộng đồng STEM trên toàn quốc. “Các bạn trẻ Maker mong muốn chương trình sẽ lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo của làng Maker trên khắp cả nước,” ông Tuấn cho hay.

Cũng tại sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã tổ chức vinh danh các đội thi, huấn luyện viên có thành tích cao trong các cuộc thi, giải đấu STEM, Robotics quốc tế trong năm 2025 (các cuộc thi tổ chức Vòng thi quốc tế vào tháng 11 và 12 năm 2025) và phát động một số cuộc thi, giải đấu STEM - Robotics quốc tế năm 2026 do NIC bảo trợ hoặc đồng tổ chức như Enjoy AI Vietnam và Open Asia Enjoy AI 2026; First Global Challenge Vietnam 2026; cuộc thi Vô địch Quốc gia Stem, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026 và cuộc thi Đổi mới sáng tạo quốc tế Act In Space.

Phát biểu tại buổi Lễ vinh danh, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC khẳng định: “Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ghi nhận những nỗ lực và thành tích đáng tự hào của các em học sinh, các thầy cô giáo, các chuyên gia, huấn luyện viên, mà còn thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao ngay từ khi các em còn là học sinh tiểu học, trung học đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.”

Sự kiện vinh danh nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực to lớn và thành tích đáng tự hào của các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các giải đấu quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong của giáo dục STEM trong công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính phối hợp với các đối tác liên quan như Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục OneSpace, Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Chế tác Việt (Maker Việt), Liên minh thúc đẩy Giáo dục STEM (SEPA), Học viện Công nghệ Kidstem, Công ty cổ phần Giáo dục KidsEdu, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục KIDSCODE, Công ty cổ phần Công nghệ Du Hưng, Công ty cổ phần Tiền Phong - Báo Tiền Phong tổ chức nhằm chính thức khai trương và đưa vào vận hành Phòng học STEM và khu trải nghiệm STEM - một không gian đào tạo và trải nghiệm STEM giúp định hình phương pháp giảng dạy và học tập STEM sáng tạo, đồng thời là không gian tham quan, trải nghiệm, giới thiệu các cuộc thi lớn về STEM - Robotics do NIC bảo trợ hoặc đồng tổ chức đến các cá nhân, tổ chức quan tâm đến hoạt động STEM tại Việt Nam./.

