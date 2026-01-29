Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Đức tuyên bố châu Âu sẽ đứng vững trước sức ép thuế quan của Mỹ

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng châu Âu đã tìm lại được "niềm tự trọng" khi kiên quyết bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, đồng thời kêu gọi tăng cường vai trò của NATO ở châu Âu.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Đức tuyên bố châu Âu sẽ đứng vững trước sức ép thuế quan của Mỹ
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Đức tuyên bố châu Âu đứng vững trước sức ép thuế quan của Mỹ

Mỹ điều tra nghi phạm lao xe vào giáo đường Do Thái ở New York.

Đan Mạch đánh giá tích cực về đàm phán vấn đề Greenland.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Mỹ #EU #châu Âu #Trump #thuế quan #Phản ứng của châu Âu về thuế Mỹ #Chính sách thuế Mỹ ảnh hưởng doanh nghiệp #điều chỉnh thuế Mỹ #Chính sách thuế quan và chính phủ Mỹ #lộ trình thuế mới Mỹ #chính sách thuế quan Mỹ #Châu Âu-Mỹ #Căng thẳng Mỹ-châu Âu #đàm phán mỹ-châu âu #Vai trò của Mỹ tại châu Âu #Đầu tư của châu Âu vào Mỹ #Kinh tế Mỹ-châu Âu #thị trường châu Âu và Mỹ

Podcast mới nhất

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

Nghe