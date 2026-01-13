Thế giới
Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Cuba, kêu gọi Mỹ điều chỉnh chính sách

Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa, trừng phạt và các hành động đe dọa Cuba, đồng thời khẳng định ủng hộ các quốc gia Mỹ Latinh bảo vệ chủ quyền và quyền tự chủ trong lựa chọn đối tác.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Cuba, kêu gọi Mỹ điều chỉnh chính sách

Tình hình Greenland làm dấy lên lo ngại rạn nứt khối NATO

Iran tuyên bố kiểm soát được tình hình, sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
