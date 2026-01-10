Mỹ rút kế hoạch hạn chế thiết bị bay không người lái sản xuất tại Trung Quốc

Ngày 9/1, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã rút lại kế hoạch áp đặt các biện pháp hạn chế đối với thiết bị bay không người lái do Trung Quốc sản xuất, vốn được đề xuất nhằm giải quyết các lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia.

Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ trước đó đã siết chặt kiểm soát đối với ôtô chở khách và xe tải nhập khẩu.

Tháng trước, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã cấm nhập khẩu các mẫu thiết bị bay không người lái mới và một số linh kiện quan trọng do nước ngoài sản xuất, trong đó có các sản phẩm của DJI và Autel (Trung Quốc), với lý do an ninh quốc gia.

Tuần này, FCC cho biết sẽ miễn trừ một số mẫu thiết bị bay không người lái không có nguồn gốc từ Trung Quốc khỏi các hạn chế nói trên.

Tháng 9/2025, Bộ Thương mại Mỹ từng thông báo dự định ban hành các quy định mới, có thể hạn chế hoặc thậm chí cấm nhập khẩu thiết bị bay không người lái thương mại do Trung Quốc sản xuất, nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông.

Đề xuất này đã được gửi lên Nhà Trắng để xem xét vào ngày 8/10 cùng năm, song theo thông tin đăng tải trên một trang web chính phủ hôm 9/1, kế hoạch đã chính thức bị rút lại vào ngày 8/1.

Theo các quy định của FCC, các nhà sản xuất thiết bị bay không người lái của Trung Quốc sẽ không thể xin được giấy phép cần thiết để bán các mẫu thiết bị bay không người lái mới hoặc linh kiện quan trọng tại Mỹ.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng đối với các mẫu thiết bị bay không người lái đã được FCC phê duyệt trước đó, cũng như không ảnh hưởng đến việc nhập khẩu, mua bán hay sử dụng các thiết bị đã được người tiêu dùng Mỹ sở hữu.

Hồ sơ công khai cho thấy Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc họp về đề xuất này cho đến ngày 19/12/2025, trong đó có cuộc gặp với đại diện của DJI vào ngày 11/12.

Tại các cuộc làm việc, DJI cho rằng việc áp đặt các hạn chế mang tính bao trùm đối với thiết bị bay không người lái sản xuất tại Trung Quốc là “không cần thiết, thiếu cơ sở và sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho các bên liên quan tại Mỹ.”

Động thái rút lại kế hoạch cũng diễn ra trong bối cảnh Washington đang tạm hoãn một số biện pháp cứng rắn nhằm vào Trung Quốc, trước thềm cuộc gặp dự kiến vào tháng 4 tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

