Thiếu hụt kim loại đồng toàn cầu có thể trở thành rủi ro hệ thống

Đồng từ lâu đã được xem là chỉ báo kinh tế quan trọng khi đây là kim loại được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, nhưng tập đoàn cung cấp thông và phân tích tài chính S&P Global cảnh báo nhu cầu tăng vọt đang biến đồng trở thành nút thắt chiến lược đe dọa tăng trưởng.

Trong một báo cáo mới công bố, các nhà nghiên cứu của S&P Global ước tính nhu cầu về đồng sẽ tăng 50% so với mức hiện tại, lên 42 triệu tấn vào năm 2040, trong khi nguồn cung sẽ giảm trong những năm tới.

Điều này sẽ dẫn tới tình trạng thiếu hụt 10 triệu tấn, gây ra rủi ro hệ thống đối với các ngành công nghiệp toàn cầu, tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, giá đồng đã tăng lên hơn 13.000 USD/tấn từ mức hơn 8.000 USD/tấn vào tháng 4/2025, do chính sách thuế quan của Mỹ và sự gián đoạn hoạt động khai thác mỏ gây sức ép lên nguồn cung. Đồng thời, giá các kim loại quý cũng được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp như vàng, bạc, palađi và bạch kim, đã tăng vọt trong những tháng gần đây.

Báo cáo của S&P Global nhấn mạnh 4 yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu đồng là các lĩnh vực kinh tế cốt lõi, quá trình chuyển đổi sang điện khí hóa, các trung tâm dữ liệu đứng sau sự bùng nổ AI và các vũ khí công nghệ cao.

S&P Global cho rằng động lực tiềm năng thứ năm là robot hình người, khi dẫn các dự báo sẽ có từ 1 tỷ đến 10 tỷ robot hoạt động vào năm 2040.

Ông Aurian De La Noue, Giám đốc điều hành bộ phận tư vấn chuyển đổi năng lượng và khoáng sản quan trọng tại S&P Global Energy, nhận định sự phát triển trong tương lai không chỉ cần nhiều đồng mà còn được thúc đẩy nhờ đồng.

Mỗi tòa nhà mới, mỗi bảng mã kỹ thuật số, mỗi MW năng lượng tái tạo, mỗi chiếc ôtô mới, mỗi hệ thống vũ khí tiên tiến đều phụ thuộc vào kim loại này.

Việc tăng cường khai thác là cần thiết để giảm bớt áp lực nguồn cung, nhưng trung bình phải mất 17 năm để một mỏ mới đi vào hoạt động sau khi được phát hiện lần đầu tiên.

Đó là do một số trở ngại lớn đối với hoạt động sản xuất, bao gồm các vấn đề về địa chất, kỹ thuật, hậu cần, quy định và môi trường.

Theo S&P Global, việc tập trung khai thác và chế biến đồng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ có 6 quốc gia chiếm khoảng 2/3 sản lượng khai thác và chỉ riêng Trung Quốc chiếm khoảng 40% công suất luyện kim toàn cầu.

Báo cáo cảnh báo sự phụ thuộc vào một số quốc gia khiến nguồn cung và giá cả toàn cầu dễ bị tổn thương trước những gián đoạn, cú sốc chính sách và rào cản thương mại./.

