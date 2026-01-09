Đà Nẵng công bố Nghị quyết 259: Bước ngoặt cho khát vọng tăng trưởng hai con số

Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và Xúc tiến đầu tư năm 2026.4

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng hơn 800 đại biểu là cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Kỷ nguyên mới – Cơ chế mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026, Đà Nẵng bước vào chặng đường phát triển với tâm thế và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Theo ông Phạm Đức Ấn, Nghị quyết số 136 trước đây đã giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đặc biệt với không gian phát triển mới sau khi hợp nhất được mở rộng, thành phố cần những cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn.

Nghị quyết số 259/2025/QH15 vừa được Quốc hội thông qua là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, tạo nền móng pháp lý vững chắc để Đà Nẵng triển khai các mô hình mới như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Thành phố xác định việc triển khai Nghị quyết 259 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư, xem sự thành công của doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng đối với sự phát triển của thành phố”, ông Ấn nhấn mạnh.

Nghị quyết 259 tập trung sửa đổi, bổ sung 8 điều của Nghị quyết 136, mang đến 7 nhóm chính sách trọng tâm mang tính đột phá gồm: Quản lý đầu tư (phân cấp mạnh cho Ban quản lý Khu công nghệ cao); Tài chính – Ngân sách (hưởng 100% nguồn thu từ tín chỉ carbon, phí tham quan di sản); Quy hoạch và Đất đai; Thu hút nhà đầu tư chiến lược; Khu thương mại tự do; Phát triển vi mạch bán dẫn, AI và Chính sách thu hút nhân tài.

Không chạy theo số lượng, ưu tiên chất lượng và hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Đà Nẵng trong việc tổ chức sự kiện, thể hiện tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phó Thủ tướng nhận định, việc hợp nhất Đà Nẵng với Quảng Nam đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn và cấu trúc kinh tế đa dạng hơn. Do đó, Nghị quyết 259 chính là “kim chỉ nam” để thành phố tái cấu trúc mô hình tăng trưởng.

Biểu dương những thành quả kinh tế năm 2025 của Đà Nẵng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9,18% (nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước) và doanh thu du lịch vượt 60 nghìn tỷ đồng, Phó Thủ tướng cho rằng đây là nền tảng vững chắc để thành phố bước vào năm 2026.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý vấn đề đặt ra không chỉ là có cơ chế, mà là hành động như thế nào. “Tôi đề nghị Đà Nẵng không thể và không nên chạy theo số lượng dự án, mà phải kiên định lựa chọn chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa làm tiêu chí hàng đầu”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng gợi mở 4 định hướng lớn cho thành phố: Thứ nhất, tập trung thu hút vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, tài chính, logistics. Thứ hai, chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, hạ tầng và minh bạch thông tin. Thứ ba, đổi mới xúc tiến đầu tư từ “giới thiệu cơ hội” sang “đồng hành giải pháp”. Thứ tư, coi trọng hậu kiểm và hỗ trợ doanh nghiệp sau cấp phép.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng để cụ thể hóa các cơ chế, không để xảy ra tình trạng “chồng chéo” hoặc khoảng trống pháp lý, đặc biệt là với các mô hình mới như Khu thương mại tự do.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo Đà Nẵng trao các ghi nhớ đầu tư (hình trái). Đại diện lãnh đạo thành phố trao biên bản ghi nhớ hợp tác (hình phải). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tại hội nghị, Đà Nẵng đã giới thiệu các định hướng quy hoạch chiến lược, các cơ hội đầu tư vào Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và các quỹ đất sạch cho y tế, giáo dục.

Nhân buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 37.757 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng trao Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030 với Tổng công ty Viễn thông Mobifone; trao Giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và Biên bản thỏa thuận đầu tư nhà máy sản xuất thảm nội thất tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng./.