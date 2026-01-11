Càng tiết kiệm càng nghèo: 7 sai lầm nhiều người đang mắc phải

Trong cuộc sống hiện đại, tiết kiệm tiền gần như trở thành một mục tiêu chung của mọi người. Ai cũng mong muốn kiểm soát chi tiêu tốt hơn, tích lũy tài chính để tạo sự ổn định và chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn như mua nhà, nuôi con, nghỉ hưu hay đối phó với các rủi ro bất ngờ.

Tuy nhiên, không phải cách tiết kiệm nào cũng mang lại hiệu quả tích cực. Trên thực tế, có những thói quen tưởng chừng giúp giảm chi tiêu trước mắt nhưng lại âm thầm làm hao mòn tài chính, khiến bạn rơi vào vòng xoáy khó khăn lâu dài. Đó chính là tình trạng “tiết kiệm sai cách” - tiết kiệm nhưng cuối cùng lại tốn kém hơn.

Dưới đây là 7 thói quen phổ biến mà nhiều người mắc phải, bạn nên xem xét lại để tránh tự làm mình “nghèo đi” vì những quyết định tưởng như hợp lý.

1. Ưu tiên hàng giá rẻ nhưng chất lượng thấp

Nhiều người cho rằng mua đồ rẻ là cách nhanh nhất để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, hàng hóa giá thấp thường đi kèm với chất lượng kém, độ bền không cao và nhanh xuống cấp. Khi một sản phẩm liên tục hỏng hóc, bạn buộc phải sửa chữa hoặc thay mới nhiều lần, dẫn đến tổng chi phí cao hơn rất nhiều so với việc đầu tư một món đồ chất lượng ngay từ đầu.

Ví dụ, quần áo giá rẻ có thể mất form, sờn rách hoặc phai màu chỉ sau vài lần giặt, khiến bạn phải mua lại thường xuyên. Trong khi đó, một sản phẩm chất lượng tốt, dù giá cao hơn ban đầu, lại có thể sử dụng lâu dài và tiết kiệm hơn về tổng thể. Tiết kiệm không phải là mua rẻ nhất, mà là mua thông minh và bền vững.

2. Không bảo dưỡng định kỳ để “tiết kiệm” chi phí

Một sai lầm phổ biến khác là né tránh chi phí bảo dưỡng định kỳ cho các tài sản cá nhân. Nhiều người không mang xe đi bảo trì, không kiểm tra máy móc, thiết bị hoặc trì hoãn việc sửa chữa những hư hỏng nhỏ chỉ vì muốn tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, những hư hỏng nhỏ nếu không được xử lý kịp thời có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng, kéo theo chi phí sửa chữa lớn hơn gấp nhiều lần.

Không chỉ vật chất, sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Việc không khám sức khỏe định kỳ để tiết kiệm tiền có thể khiến bệnh tật không được phát hiện sớm, dẫn đến điều trị phức tạp và tốn kém hơn trong tương lai. Tiết kiệm đúng cách đôi khi là chấp nhận chi tiền sớm để tránh tổn thất lớn về sau.

(Ảnh: Getty images)

3. Lạm dụng mua sắm khi có khuyến mãi

Khuyến mãi, giảm giá luôn mang sức hấp dẫn rất lớn. Nhiều người dễ bị cuốn vào suy nghĩ “mua bây giờ là tiết kiệm," mà quên mất câu hỏi quan trọng nhất: “Mình có thực sự cần món đồ này không?”. Việc mua sắm chỉ vì giá rẻ, không dựa trên nhu cầu thực tế, thường dẫn đến tình trạng tiêu tiền cho những thứ không mang lại giá trị sử dụng.

Không ít món đồ khuyến mãi bị bỏ xó trong tủ, không dùng đến hoặc dùng rất ít, vừa lãng phí tiền bạc, vừa chiếm không gian sống. Tiết kiệm không nằm ở mức giảm giá, mà nằm ở việc kiểm soát nhu cầu và tránh mua sắm theo cảm xúc.

4. Chọn dịch vụ miễn phí nhưng kém hiệu quả

Dịch vụ miễn phí luôn được ưu tiên khi muốn cắt giảm chi phí, nhưng “miễn phí” không đồng nghĩa với “tốt." Nhiều dịch vụ không mất tiền lại tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, hiệu quả hoặc bảo mật. Chẳng hạn, sử dụng phần mềm miễn phí có thể khiến dữ liệu cá nhân không được bảo vệ đầy đủ, hoặc gặp nhiều hạn chế khiến công việc kém hiệu quả.

Tương tự, việc tìm kiếm lời khuyên từ các nguồn không chuyên nghiệp chỉ vì không muốn tốn tiền thuê chuyên gia có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, gây thiệt hại lớn hơn về sau. Trong nhiều trường hợp, chi tiền cho dịch vụ chất lượng là một khoản đầu tư cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và rủi ro lâu dài.

5. Quá phụ thuộc vào việc dùng đồ cũ

Tận dụng đồ cũ là một thói quen tốt, thể hiện sự tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào những vật dụng đã quá cũ kỹ, lạc hậu hoặc hư hỏng nặng, bạn có thể phải đối mặt với nhiều bất tiện và chi phí phát sinh.

Việc sửa chữa liên tục một món đồ đã hết “tuổi thọ” đôi khi tốn kém hơn rất nhiều so với việc đầu tư một sản phẩm mới, hiện đại và bền bỉ. Ngoài ra, đồ cũ có thể không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện tại, làm giảm hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống.

(Ảnh: iStock)

6. Ngại đầu tư học tập và phát triển bản thân

Không ít người chần chừ khi phải chi tiền cho việc học tập, nâng cao kỹ năng hay tham gia các khóa đào tạo vì cho rằng đó là khoản chi “xa xỉ”. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất trong tư duy tiết kiệm. Đầu tư cho bản thân luôn là khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao nhất.

Việc học thêm kỹ năng mới, mở rộng kiến thức hoặc nâng cao trình độ chuyên môn giúp bạn tăng giá trị bản thân, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và cải thiện thu nhập trong tương lai. Tiếc tiền cho học tập đồng nghĩa với việc tự giới hạn khả năng phát triển và đánh mất cơ hội thăng tiến lâu dài.

7. Tiết kiệm thời gian một cách không hợp lý

Tiết kiệm thời gian là điều cần thiết trong cuộc sống bận rộn, nhưng nếu áp dụng không đúng cách, nó có thể phản tác dụng. Tự làm những việc vượt quá khả năng chuyên môn chỉ để tiết kiệm chi phí thuê người khác có thể dẫn đến sai sót nghiêm trọng, thậm chí gây thiệt hại lớn hơn.

Ví dụ, tự sửa điện, nước hay xử lý các vấn đề pháp lý mà không có kiến thức chuyên môn có thể khiến bạn tốn thêm thời gian, tiền bạc để khắc phục hậu quả. Trong nhiều trường hợp, thuê đúng người, đúng việc lại là cách tiết kiệm hiệu quả nhất./.

