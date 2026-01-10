Làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao ngân hàng: Chuẩn bị cho chu kỳ mới

Trong thời gian gần đây, ngành tài chính-ngân hàng Việt Nam ghi nhận làn sóng biến động nhân sự cấp cao diễn ra dồn dập tại nhiều ngân hàng thương mại.

Hàng loạt lãnh đạo chủ chốt rời vị trí hoặc được hoán chuyển vai trò, từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành, cho thấy những chuyển động mạnh mẽ trong nội bộ hệ thống ngân hàng trước thềm một chu kỳ tăng trưởng mới. Dự báo, làn sóng này sẽ còn tiếp diễn trong mùa đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Không còn là những điều chỉnh mang tính cá nhân

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, LPBank đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy sau khi hai lãnh đạo này xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Cùng ngày, ngân hàng bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/12/2025. Sau các quyết định này, Hội đồng quản trị LPBank còn 5 thành viên, hướng tới mô hình quản trị tinh gọn và hiệu quả hơn.

Ngay sau khi rời LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Ngân hàng này đồng thời kiện toàn Ban điều hành khi bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc và phân công ông Hà Văn Trung đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực từ ngày 23/12/2025.

Trong khi đó tại Eximbank, Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Cảnh Anh kể từ ngày 4/12/2025. Trên cơ sở đó, bà Phạm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm đảm bảo tính kế thừa và ổn định trong quản trị.

Logo mới của Sacombank. (Ảnh: Vietnam+)

Trước đó, vào giữa tháng 11/2025, Hội đồng quản trị ABBank cũng thông qua hàng loạt quyết định điều chỉnh nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Vũ Văn Tiền trở lại đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Phạm Duy Hiếu thôi giữ chức Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân, song vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong vai trò thành viên Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược phát triển bền vững. Ông Lê Mạnh Hùng được giao đảm nhiệm nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank kể từ ngày 14/11/2025.

Tại BVBank, sự rút lui của bà Nguyễn Thanh Phượng khỏi Hội đồng quản trị diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này đang tái định hình chiến lược phát triển, tập trung củng cố vốn, cải thiện hiệu quả hoạt động và chuẩn hóa quản trị theo các thông lệ mới. Tương tự, NCB và một số ngân hàng quy mô nhỏ và trung bình cũng tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu giai đoạn tiếp theo.

Nếu như trong nhiều năm trước, việc thay đổi lãnh đạo ngân hàng thường gắn với các sự kiện riêng lẻ như đến tuổi nghỉ hưu, vi phạm quy định hoặc mâu thuẫn cổ đông, thì làn sóng diễn ra vào cuối năm 2025 lại mang màu sắc khác: có tính hệ thống, diễn ra đồng thời ở nhiều ngân hàng và gắn chặt với chiến lược phát triển dài hạn.

Áp lực từ tái cơ cấu hệ thống và chuẩn mực quản trị mới

Một trong những nguyên nhân cốt lõi của làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao là tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đang bước vào giai đoạn sâu và thực chất hơn. Sau hơn một thập kỷ xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, Ngân hàng Nhà nước đang thúc đẩy toàn hệ thống nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Theo các chuyên gia, yêu cầu về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, áp dụng Basel II nâng cao, tiến tới Basel III, cùng với các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang tạo áp lực lớn lên đội ngũ lãnh đạo hiện hữu. Không ít ngân hàng buộc phải thay đổi nhân sự cấp cao để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, khi mô hình quản trị mang tính “gia đình,” “sân sau” hoặc phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân không còn phù hợp.

Bên cạnh yếu tố quản trị, áp lực tăng trưởng cũng là động lực quan trọng thúc đẩy các quyết định nhân sự. Sau giai đoạn phục hồi hậu dịch và đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, ngành ngân hàng Việt Nam bước vào chu kỳ cạnh tranh mới, nơi biên lợi nhuận bị thu hẹp, dư địa tăng trưởng tín dụng không còn dàn trải, trong khi yêu cầu kiểm soát rủi ro ngày càng khắt khe.

Ngoài ra, việc chuẩn bị cho các kế hoạch tăng vốn, phát hành cổ phiếu, tìm kiếm đối tác chiến lược cũng khiến nhiều ngân hàng chủ động “làm mới” bộ máy lãnh đạo nhằm tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng cần những lãnh đạo có khả năng tái cấu trúc danh mục tín dụng, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, phát triển ngân hàng bán lẻ và mở rộng các mảng dịch vụ có biên lợi nhuận cao. Những yêu cầu này khiến việc “thay máu” đội ngũ lãnh đạo trở thành lựa chọn chiến lược, thay vì chỉ là giải pháp tình thế.

Tại ABBank, việc tái bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 11/2025 cũng được kỳ vọng mở ra giai đoạn tăng trưởng mới. (Ảnh: Vietnam+)

Chuyên gia tài chính-ngân hàng Đinh Trọng Thịnh nhận định, cuối năm 2025 là thời điểm các ngân hàng “chốt sổ” cho một chu kỳ phát triển và chuẩn bị cho kế hoạch trung, dài hạn giai đoạn 2026-2030. Việc sắp xếp lại nhân sự cấp cao ngay từ cuối năm giúp các ngân hàng có đủ thời gian xây dựng chiến lược, ổn định bộ máy và tạo sự đồng thuận nội bộ trước khi bước vào chu kỳ mới.

Thực tế cho thấy, tại LPBank, dưới thời Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy giai đoạn 2022-2025, ngân hàng đã ghi nhận quá trình chuyển mình mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Từ hình ảnh “ngân hàng Bưu điện” mang màu sắc truyền thống, LPBank từng bước vươn lên theo mô hình ngân hàng thương mại hiện đại, chú trọng hiệu quả hoạt động và giá trị cổ đông.

Tại ABBank, việc tái bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 11/2025 cũng được kỳ vọng mở ra giai đoạn tăng trưởng mới. Đến ngày 30/11/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ABBank đạt 3.400 tỷ đồng, gần gấp đôi kế hoạch năm. Huy động khách hàng đạt 155.000 tỷ đồng, vượt 135% kế hoạch, trong khi dư nợ tín dụng gần hoàn thành mục tiêu năm, tạo nền tảng quan trọng để ngân hàng bước vào chu kỳ tăng tốc từ năm 2026.

Nhìn tổng thể, làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao cuối năm 2025 không phải là dấu hiệu bất ổn, mà phản ánh quá trình tái sắp xếp cần thiết của hệ thống ngân hàng. Đây là giai đoạn các ngân hàng tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường kinh doanh khắt khe hơn, chuẩn mực cao hơn và cạnh tranh gay gắt hơn.

Theo các chuyên gia, năm 2026 nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục chứng kiến những biến động nhân sự ở cấp cao, đặc biệt tại các ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu hoặc đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá./.

