Tập trung vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Ngày 9/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chính thức khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (IFC Đà Nẵng).

Phóng viên TTXVN đã có buổi phỏng vấn riêng ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng về công tác vận hành, triển khai các cơ chế, chính sách mới và thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới.

- Thưa ông, sau khi chính thức thành lập IFC Đà Nẵng đã triển khai hoàn thiện bộ máy, quy chế vận hành, triển khai cơ chế "một cửa-một đầu mối" như thế nào?

Ông Đặng Đình Đức: Trước hết, chúng tôi xác định rất rõ bộ máy phải đi trước một bước thì thị trường mới vận hành thông suốt. Vì vậy, dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, kế hoạch tuyển chọn hợp đồng lao động theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước mắt, chúng tôi đã ký hợp đồng thuê một chuyên gia nước ngoài từng là Giám đốc điều hành một Trung tâm tài chính quốc tế để bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Thành viên của Cơ quan điều hành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn tạm thời để hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình đăng ký, công nhận thành viên và cấp phép hoạt động. Hiện trụ sở Văn phòng của IFC Đà Nẵng đã được đầu tư đồng bộ, đặt tại Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) với không gian sử dụng dành cho các thành viên hơn 4.000m2, đầy đủ điều kiện hạ tầng về Internet, 5G, hệ thống dữ liệu, máy chủ….

Sắp tới, IFC Đà Nẵng sẽ chính thức vận hành cổng thông tin điện tử một cửa tích hợp, một cửa-một đầu mối sẵn sàng phục vụ hoạt động của các tổ chức và định chế tài chính trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng dự kiến sẽ hoàn thiện Tòa nhà 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 trong quý 2/2026 để phục vụ hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế, cụ thể: hạ tầng vật lý và tiện ích tòa nhà, hạ tầng tính toán hiệu năng cao cho trí tuệ nhân tạo và Chip, hạ tầng số và điện toán đám mây.

Trong thời gian tới, Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại Singapore, Hồng Kông, Thâm Quyến, Astana…; tiếp tục làm việc, tiếp xúc với các Nhà đầu tư đã ký kết MOU nhằm trao đổi, cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

- Hiện IFC Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt, tập trung vào fintech, tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng. Vậy Đà Nẵng đã chuẩn bị những gì để nổi bật và nâng cao tính chuyên biệt, riêng có của IFC Đà Nẵng so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới?

Ông Đặng Đình Đức: Theo định hướng của Chính phủ về phát triển trung tâm tài chính quốc tế gắn với lợi thế so sánh của từng địa phương, Đà Nẵng không mở rộng dàn trải các hoạt động tài chính mà tập trung vào những phân khúc có nhu cầu thực, như tài chính cho chuỗi cung ứng, tài trợ thương mại, tài chính xanh và các mô hình Fintech, tài chính số gắn với tài sản thực, quỹ đầu tư, quỹ kiều hối.

Ông Đặng Đình Đức (trái), Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng, hướng dẫn nhân viên tại Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Cách tiếp cận này giúp IFC Đà Nẵng hình thành năng lực lõi sớm, tạo niềm tin cho thị trường và gắn hoạt động của IFC Đà Nẵng với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội cụ thể của thành phố, khu vực. Đặc biệt là chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng.

Một khác biệt quan trọng khác là việc IFC Đà Nẵng được thiết kế đồng bộ với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội. Sự gắn kết này tạo ra một hệ sinh thái liền mạch từ thương mại, logistics, sản xuất đến tài chính, cho phép các dòng vốn không chỉ luân chuyển tài chính mà trực tiếp phục vụ hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu và đầu tư đổi mới sáng tạo.

- Trong quá trình vận hành bước đầu IFC Đà Nẵng sẽ tập trung vào những vấn đề gì để tiếp tục hoàn thiện và hoạt động hiệu quả hơn?

Ông Đặng Đình Đức: Thứ nhất, Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng sẽ tiếp tục xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính, chú trọng thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới hoặc tại các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia có danh tiếng. Đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường học hỏi kinh nghiệm quản trị từ các trung tâm tài chính quốc tế phát triển.

Thứ hai, Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng sẽ tăng cường cơ chế đối thoại thường xuyên, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn vận hành, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung chính sách trong các giai đoạn tiếp theo.

Thứ ba, chúng tôi sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình xử lý công việc nội bộ và hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký thành viên và cấp phép hoạt động; cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới như Fintech, tài chính xanh, các mô hình tài chính số gắn với tài sản thực…

Thứ tư, IFC Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh kết nối với các bộ, ngành Trung ương và đối tác quốc tế, nhằm tạo sự đồng bộ về chính sách và mở rộng không gian phát triển, kết nối đầu tư tài chính gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Chúng tôi coi những nhóm nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn đầu vận hành để IFC Đà Nẵng không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện và phát triển đúng với kỳ vọng của Trung ương, của thành phố, nhà đầu tư và thị trường.

- Xin cảm ơn ông./.

Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng Chiều 9/1, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức vận hành, đánh dấu bước ngoặt chiến lược đưa thành phố tham gia mạng lưới tài chính toàn cầu và thu hút nguồn lực quốc tế.