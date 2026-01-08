Tổ chức tín dụng muốn góp vốn, mua cổ phần phải giữ nợ xấu dưới 3%

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư số 60/2025/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Thông tư quy định điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, tổ chức tín dụng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và phải đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 và Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.

Tổ chức tín dụng phải có kết quả kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm đề nghị; không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị.

Thông tư 60 cũng quy định về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng.

Theo đó, cần phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất tăng vốn.

Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất tăng vốn.

Đối với công ty con của tổ chức tín dụng, phải đảm bảo quy định kết quả kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề trước năm tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn./.

