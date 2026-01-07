Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai liên thông điện tử quản lý nghĩa vụ tài chính

Ngày 7/1, Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sự kiện được đánh giá là bước tiến trong công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Tại buổi lễ, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định việc ký kết Quy chế theo hình thức điện tử thể hiện quyết tâm chính trị cao của hai ngành. Đây là nỗ lực cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ về nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin và minh bạch hóa quy trình xử lý hồ sơ.

Về phía Cục Quản lý đất đai, Phó Cục trưởng Mai Văn Phấn nhấn mạnh, sự kiện này là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc dựa trên nền tảng pháp lý là Luật Quản lý thuế và Luật Đất đai. Từ năm 2015, hai ngành đã bắt đầu xây dựng quy chế mẫu và từng bước triển khai trao đổi thông tin điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân.

Cập nhật về tiến độ triển khai, lãnh đạo Cục Thuế cho biết tính đến nay đã có 325/350 đơn vị Thuế cơ sở thực hiện trao đổi thông tin điện tử với Cơ quan Nông nghiệp và Môi trường, tương đương với 33/34 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Dự kiến, 25 đơn vị Thuế cơ sở còn lại sẽ hoàn thành việc liên thông điện tử ngay trong quý 1/2026.

"Việc triển khai liên thông điện tử góp phần giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, tăng tính chính xác trong xử lý dữ liệu và minh bạch thời gian giải quyết. Điều này mang lại hiệu quả đặc biệt trong bối cảnh thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp," Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh.

Quy chế mới được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, cho phép tái sử dụng dữ liệu đã số hóa và mở rộng phạm vi hồ sơ trao đổi. Đây là động lực để thực hiện thành công Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Ngay sau lễ ký kết, lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất phương án hành động. Theo đó, nội dung Quy chế sẽ được phổ biến khẩn trương đến các cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương.

Bên cạnh đó, ông Mai Sơn cũng chỉ đạo các đơn vị đầu mối của Cục Thuế (Ban Nghiệp vụ, Ban Chuyển đổi số) phối hợp chặt chẽ với đối tác bên Cục Quản lý đất đai để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật. Yêu cầu đặt ra là kết nối truyền nhận thông suốt, xử lý kịp thời các sự cố hệ thống đồng thời đảm bảo đối soát thông tin chính xác và bảo mật tuyệt đối theo quy định pháp luật. Mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ tài chính./.

