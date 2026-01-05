Thị trường tài chính có thể gặp rủi ro mới sau khi Mỹ tấn công Venezuela

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, giới đầu tư toàn cầu đang đối mặt với những rủi ro địa chính trị mới sau các diễn biến liên quan tới tình hình tại Venezuela, làm gia tăng mức độ biến động và tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính quốc tế.

Giới chuyên gia cho rằng những diễn biến địa chính trị mới tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Chuyên gia kinh tế Marchel Alexandrovich thuộc tổ chức tư vấn độc lập Saltmarsh Economics nhận định: “Những diễn biến mới đây là lời nhắc nhở rằng căng thẳng địa chính trị tiếp tục chi phối lòng tin và tác động mạnh đến thị trường," buộc giới đầu tư phải đối mặt với mức độ rủi ro từ các thông tin thời sự ở mức độ cao hơn đáng kể so với thời các chính quyền tiền nhiệm của Mỹ.

Theo giới phân tích, những diễn biến này có thể tạo áp lực ngắn hạn khiến dòng vốn tìm đến các tài sản an toàn khi thị trường mở cửa trở lại, trong khi triển vọng dài hạn đối với các tài sản rủi ro vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng, đặc biệt liên quan đến ngành năng lượng của Venezuela.

Ông Mohamed El-Erian, cựu Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu PIMCO có trụ sở tại Mỹ, nhận định trên mạng xã hội X rằng khi thị trường mở cửa trở lại sau những diễn biến mới đây tại Venezuela, có thể sẽ xuất hiện sự phân hóa giữa các loại tài sản. Trong đó, chuyên gia này phân tích rằng giá dầu chịu áp lực giảm trước kỳ vọng nguồn cung từ Venezuela gia tăng, tùy thuộc vào tiến trình chuyển tiếp chính trị, còn giá vàng có xu hướng tăng do dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh bất định gia tăng.

Sau những diễn biến mới liên quan đến Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dầu khí Mỹ sẵn sàng đầu tư hàng tỷ USD nhằm khôi phục sản lượng dầu thô của Venezuela, qua đó có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu khi nguồn cung năng lượng gia tăng.

Giá dầu từng nhích lên trên 62 USD/thùng trong tháng 12/2025, thời điểm Mỹ ngăn chặn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, song nhìn chung vẫn dao động quanh mức 60-61 USD/thùng kể từ thời điểm đó đến thời gian gần đây.

Theo ông Brian Jacobsen, chiến lược gia kinh tế trưởng tại công ty tư vấn đầu tư Annex Wealth Management: “Dưới góc độ đầu tư, về dài hạn, diễn biến này có thể mở ra khả năng khai thác một lượng lớn trữ lượng dầu mỏ."

Trong khi đó, ông David Kotok, đồng sáng lập hãng quản lý đầu tư Cumberland Advisors có trụ sở tại Florida, cho rằng thị trường đôi khi chuyển sang trạng thái thận trọng trước nguy cơ xung đột, nhưng có xu hướng sớm quay lại các tài sản rủi ro khi tình hình dần rõ ràng hơn. Việc nguồn cung dầu tăng lên, nếu kéo giá dầu giảm trong dài hạn, có thể mang lại tác động tích cực cho thị trường chứng khoán, dù tiến trình này khó diễn ra trong một sớm một chiều.

Theo nhận định của ông Stephen Dover, thuộc tập đoàn quản lý đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton có trụ sở tại Mỹ, về dài hạn, khả năng khôi phục và mở rộng sản lượng dầu mỏ của Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn, có thể tác động tới thị trường năng lượng và tăng trưởng toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Dover cho rằng tiến trình này đòi hỏi một môi trường ổn định và dòng vốn đầu tư lớn chảy vào Venezuela./.

