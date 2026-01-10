Quy định về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội. Trụ sở Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin tại Thủ đô Hà Nội.

Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh), cơ sở đào tạo, các đơn vị trực thuộc khác đặt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh (Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội) đặt tại một số xã, phường và đặc khu.

Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

Ngân hàng Chính sách xã hội là ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Đồng Nai thực hiện chính sách tín dụng về vốn cho học sinh, sinh viên theo Quyết định 29. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Nhà nước là chủ sở hữu của Ngân hàng Chính sách xã hội. Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu nhà nước đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp của chủ sở hữu nhà nước tại Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu nhà nước quy định tại Nghị định này.

Hội đồng quản trị là cơ quan được giao chủ trì, đầu mối của chủ sở hữu nhà nước, thực hiện chức năng quản lý nói chung và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán

Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp vốn điều lệ, vốn hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác, cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán; được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật; không phải thực hiện dự trữ bắt buộc và không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Ngân hàng Chính sách xã hội có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có tài sản, có con dấu, được mở tài khoản thanh toán và thực hiện các dịch vụ ngân hàng về thanh toán, ngân quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan.

Vốn điều lệ của Ngân hàng Chính sách xã hội do ngân sách nhà nước cấp và được bổ sung từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội

Quảng Trị giúp người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng chính sách. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngân hàng Chính sách xã hội có nhiệm vụ thực hiện cho vay và các hoạt động ngân hàng khác theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan; tiếp nhận, huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài sản (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

Ngân hàng Chính sách xã hội chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định này để thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội gồm: Hội đồng quản trị và bộ phận giúp việc; Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc.

Hệ thống tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

- Hội sở chính gồm: Hội đồng quản trị và bộ phận giúp việc, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng và các Ban chuyên môn nghiệp vụ.

Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội hết hiệu lực từ ngày 10/1/2026, trừ Điều 12 và Chương IV cho đến khi có quy định khác của cấp có thẩm quyền.

- Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và Phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Cấp tỉnh gồm: Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh).

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Cấp xã gồm: Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã, phường, đặc khu (Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã).

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và các Tổ chuyên môn nghiệp vụ.

Phòng giao dịch thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội và các hoạt động ngân hàng trên địa bàn xã hoặc liên xã, phường hoặc liên phường và đặc khu. Số lượng phòng giao dịch do Hội đồng quản trị quyết định.

Phòng giao dịch tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm phù hợp khác do Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2026./.

