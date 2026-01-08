Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thẳng ý đồ kiểm soát lâu dài Venezuela

Multimedia
Trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ của nước này trong nhiều năm.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Mỹ tuyên bố giám sát Venezuela trong nhiều năm tới.

Xả súng tại nhà thờ ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng.

Campuchia thanh lý ngân hàng liên quan trùm lừa đảo bị Mỹ truy tố.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

