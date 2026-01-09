Các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ cam kết đầu tư tại Venezuela

Ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới đã cam kết đầu tư ít nhất 100 tỷ USD nhằm khôi phục và phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước thềm cuộc gặp với các giám đốc điều hành công ty dầu khí lớn tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: "Các công ty dầu mỏ lớn sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD."

Ông cho biết Mỹ và Venezuela đang "hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong vấn đề tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí."

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chính sự hợp tác này đã khiến ông quyết định hủy bỏ kế hoạch tiến hành đợt tấn công thứ hai nhằm vào Venezuela.

Đài NBC News đưa tin cuộc họp tại Nhà Trắng dự kiến sẽ có sự tham dự của lãnh đạo các công ty Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips.

Chevron hiện là công ty duy nhất của Mỹ được cấp giấy phép hoạt động tại Venezuela. Exxon Mobil và ConocoPhillips đã rút mọi hoạt động khỏi quốc gia Nam Mỹ này vào năm 2007 trong bối cảnh chính quyền Tổng thống khi đó là ông Hugo Chavez tiến hành quốc hữu hóa ngành dầu khí.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 300 tỷ thùng, tương đương gần 17% trữ lượng dầu đã được xác định trên toàn cầu. Dù sản lượng hiện nay giảm so với giai đoạn trước do ảnh hưởng nặng nề các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm vận thương mại kéo dài, song nước này vẫn sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Trước đó, ngày 6/1, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và các cơ quan tạm quyền ở Venezuela đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để Washington tiếp nhận từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao của Venezuela và bán ra theo giá thị trường quốc tế.

Ngày 8/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết Caracas sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ năng lượng cùng có lợi. Công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) cũng xác nhận đang tiến hành đàm phán thương mại song phương với Mỹ về việc bán dầu thô.

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào ngày 3/1 vừa qua, vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế./.

