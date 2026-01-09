Herbalife Việt Nam liên tiếp góp mặt trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất

Công ty trách nhiệm hữu hạn Herbalife Việt Nam vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025. Đây là năm thứ 7 liên tiếp công ty đạt được danh hiệu uy tín này.

Bảng xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên các tiêu chí quốc tế, lấy cảm hứng từ Fortune 500, đánh giá toàn diện về doanh thu, hiệu quả kinh doanh, tốc độ tăng trưởng, uy tín và đóng góp của doanh nghiệp cho nền kinh tế quốc gia.

Phát biểu về bảng xếp hạng VNR500 được công bố hôm 8/1, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết sự ghi nhận liên tục là minh chứng cho hiệu quả kinh doanh bền vững, cam kết tuân thủ pháp luật, minh bạch cũng như sự tin tưởng từ người tiêu dùng, khách hàng và các thành viên độc lập. Ông Thắng nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc cùng các thành viên độc lập góp phần nuôi dưỡng sức khỏe, hạnh phúc cộng đồng, giúp nhiều người Việt Nam sống khỏe mạnh, năng động hơn.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam tại sự kiện VN500 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Herbalife Việt Nam bắt đầu hoạt động từ năm 2009 và đã không ngừng khẳng định vị thế trên thị trường. Bên cạnh danh hiệu VNR500, công ty còn được Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) vinh danh trong Top 30 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam ở hạng mục Thương hiệu Phát triển Bền vững. Công ty cũng được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công nhận là một trong 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng và nhiều lần lọt vào Top 10 Công ty thực phẩm uy tín do VNR bình chọn.

Với triết lý hướng đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn sản phẩm.

Thành tích bảy năm liên tiếp có mặt trong VNR500 không chỉ là một dấu mốc đáng tự hào của Herbalife Việt Nam mà còn phản ánh hành trình phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành dinh dưỡng và sức khỏe tại Việt Nam./.