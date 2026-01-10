Phố Wall khởi đầu năm 2026: Cơn sốt "khẩu vị rủi ro" bùng nổ

Thị trường tài chính Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của tài sản rủi ro ngay trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026. Một đợt tăng giá đồng loạt trên diện rộng - từ cổ phiếu meme, trái phiếu lợi suất cao cho đến cổ phiếu của các công ty nhỏ - đang diễn ra mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức kỷ lục.

Sự khởi đầu đầy hứng khởi này được thúc đẩy bởi những tín hiệu tích cực về động lực kinh tế mới, năng suất gia tăng và triển vọng lạm phát ôn hòa. Không có một sự kiện đơn lẻ nào kích hoạt đà tăng, mà chính chuỗi dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự báo đã củng cố niềm tin rằng các điều kiện kinh tế đang được cải thiện.

Các chiến lược gia thị trường tại Nomura Securities International chỉ ra rằng sự vững vàng của thị trường việc làm, giá cước vận tải tăng và nhu cầu ô tô ổn định là những động lực chính. Dòng tiền đang dịch chuyển khỏi các "hầm trú ẩn" an toàn và các gã khổng lồ công nghệ của năm ngoái để tìm đến những phân khúc rủi ro hơn, vốn thường dẫn đầu trong các chu kỳ phục hồi kinh tế.

Bất chấp sự thiếu vắng các tín hiệu chắc chắn về các vấn đề chính sách lớn, từ chính sách thuế quan đến bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), thị trường vẫn ghi nhận những bước nhảy vọt. Cổ phiếu gắn liền với tăng trưởng công nghiệp và giá kim loại đều đi lên. Nhu cầu đối với chất bán dẫn, linh kiện cốt lõi cho ô tô và thiết bị nhà máy, vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh sức sống của nền kinh tế thực.

Bên cạnh đó, các biện pháp hỗ trợ thị trường nhà ở mới được Tổng thống Donald Trump công bố cũng tiếp thêm động lực cho các lĩnh vực tín dụng và bất động sản. Bà Julie Biel, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Kayne Anderson Rudnick, nhận định rằng việc phòng thủ quá mức lúc này là không hiệu quả do có quá nhiều kích thích kinh tế đang được bơm vào hệ thống.

Nhu cầu gia tăng đối với tài sản rủi ro của nhà đầu tư thể hiện rõ nét trên bảng điện tử khi chỉ số S&P 500 tăng 1,6% trong tuần qua, trong khi chỉ số Russell 2000 (đại diện cho nhóm vốn hóa nhỏ) tăng 4,6%.

Các quỹ ETF và các cổ phiếu meme cũng ghi nhận dòng vốn đổ vào ồ ạt, trong khi trên thị trường tín dụng, chênh lệch lợi suất trái phiếu rác (junk bond) đã thu hẹp, kích thích hoạt động vay nợ doanh nghiệp mới.

Thay vì co cụm vào một số ít cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn, giới đầu tư đang đặt cược vào sức mạnh thực tế của nền kinh tế khi hoạt động dịch vụ tại Mỹ trong tháng 12 mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm và năng suất lao động tăng tốc giúp kiềm chế chi phí nhân dụng.

Tuy nhiên, tâm lý đầu cơ sôi nổi này khiến một số chuyên gia cảm thấy lo ngại về tính bền vững. Ông Michael O’Rourke, chiến lược gia trưởng thị trường tại JonesTrading, cho rằng sự lạc quan này có phần khiên cưỡng khi cổ phiếu có thể tăng 10-20% mỗi ngày chỉ dựa trên các tin tức thứ cấp.

Mặc dù báo cáo việc làm vừa công bố cho thấy những điểm yếu nhất định khi số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 50.000 trong tháng trước, thấp hơn dự báo, song theo bà Priya Misra tại JPMorgan Asset Management, mức tăng trưởng GDP từ 2-3% cùng tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,4% trong năm nay vẫn là kịch bản đáng mừng đối với thị trường./.

