Saudi Arabia khởi công trung tâm dữ liệu chính phủ lớn nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Saudi Arabia đã khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu chính phủ lớn nhất thế giới ở thủ đô Riyadh.

Theo các chuyên gia, dự án này cho thấy tham vọng của Saudi Arabia về số hóa dữ liệu và dịch vụ công.

Trung tâm dữ liệu này mang tên Hexagon, có công suất 480 megawatt, được đánh giá mang lại cho Saudi Arabia sức mạnh điện toán nội địa vượt trội, lớn hơn nhiều so với phần lớn các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) do tư nhân vận hành hiện nay.

Khả năng tính toán của trung tâm trên phản ánh lượng điện năng tối đa mà cơ sở này có thể tiêu thụ khi hoạt động hết công suất.

Cơ quan dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Saudi Arabia (SDAIA) cho biết từ năm 2018, cơ quan này đã tích hợp dữ liệu của gần 200 cơ quan nhà nước lên nền tảng điện toán đám mây “Deem,” nơi dữ liệu từ hơn 250 trung tâm dữ liệu được lưu trữ và truy xuất tập trung.

Các dự án như Deem Cloud, tập trung phần lớn dữ liệu của chính phủ về một nơi duy nhất, cho thấy Saudi Arabia đang cần dung lượng lưu trữ và sức mạnh xử lý dữ liệu rất lớn, qua đó lý giải quy mô của Hexagon.

Theo chuyên gia Carrington Malin, việc triển khai mạnh mẽ Internet vạn vật (IoT) từ các thiết bị và cảm biến cho đến các ứng dụng giám sát giao thông như hệ thống Saher ở 8 thành phố lớn sử dụng camera để theo dõi giao thông, ghi nhận vi phạm và bám theo phương tiện, khiến lượng dữ liệu phát sinh, đặc biệt là video xử lý thời gian thực, có thể lên tới hàng petabyte mỗi tháng.

Riêng hệ thống giao thông công cộng tại Riyadh đã có khoảng 14.000 camera hoạt động, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng xử lý dữ liệu.

Chuyên gia Mohammed Soliman, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu về khu vực Trung Đông của Saudi Arabia, nhận định quy mô 480 megawatt cho thấy đây không chỉ là dự án “dọn dẹp” hệ thống công nghệ thông tin cũ của chính phủ nước này mà là bước chuẩn bị cho một giai đoạn bùng nổ về nhu cầu điện toán đám mây trong khu vực công.

Theo ông Soliman, Chính phủ Saudi Arabia đang tính đến các hệ thống tác nhân, cơ sở dữ liệu quốc gia tích hợp và những khối lượng công việc không thể đặt trên các nền tảng đám mây của nước ngoài.

Khi nền tảng chủ quyền về dữ liệu được thiết lập, một phần công suất của Hexagon có thể sẽ được mở có kiểm soát cho khu vực tư nhân, các doanh nghiệp hàng đầu và các chương trình chiến lược sử dụng.

Quy mô tạo ra thặng dư và thặng dư chính là điều cho phép chính phủ nước này thử nghiệm trung tâm dữ liệu nêu trên mà vẫn đảm bảo quyền kiểm soát./.

