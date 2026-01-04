Giao tranh tại miền Nam Yemen khiến 80 tay súng thiệt mạng

Ngày 4/1, Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cho biết đã nhận được báo cáo về nhiều chuyến bay thương mại đến và đi từ đảo Socotra của Yemen bị hủy hoặc chuyển hướng.

Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Yemen vào thời điểm này.

Socotra, một hòn đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương, hiện do Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) Yemen kiểm soát. Lực lượng được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ủng hộ này đã và đang giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen được Saudi Arabia ủng hộ tại 2 tỉnh chiến lược Hadramawt và Mahra.

Theo STC, tính đến ngày 4/1, ít nhất 80 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với lực lượng được Saudi Arabia hỗ trợ và trong các cuộc không kích diễn ra từ ngày 2/1 vừa qua.

Một thủ lĩnh của STC cho biết ít nhất 152 thành viên của lực lượng STC đã bị thương và 130 người bị bắt giữ. Đa số thương vong khi các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhắm vào các trại quân sự của phe ly khai, trong đó có trại Al-Khasha và Barshid tại tỉnh Hadramawt.

Phủ Tổng thống Yemen ngày 3/1 tuyên bố giành lại tỉnh Hadramawt giàu tài nguyên sau khi lực lượng STC rút lui.

Các sỹ quan quân sự trong Chính phủ Yemen, được quốc tế công nhận và được Saudi Arabia ủng hộ, khẳng định chính quyền tỉnh lân cận Mahra cũng quay lại trung thành với chính phủ mà không tỏ ra kháng cự./.

