Căng thẳng tại Trung Đông: Israel tiếp tục không kích Hezbollah tại Liban

Theo truyền thông Liban và quân đội Israel, ngày 24/12, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực ở miền Nam Liban mà nước này cho là có liên quan tới lực lượng Hezbollah.

Cơ quan Thông tấn quốc gia Liban (NNA) cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã phóng một số tên lửa không đối đất vào khoảng 10h sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tấn công Wadi al-Numairiyah và Wadi Houmine ở khu vực Nabatieh.

Các cuộc tấn công này trùng với thời điểm xuất hiện những chuyến bay dày đặc của máy bay không người lái ở độ cao trung bình trên các thị trấn ở Nabatieh.

Theo một nguồn thạo tin bên phía Liban, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 11 cuộc không kích vào các mục tiêu liên quan đến Hezbollah, bắn khoảng 20 tên lửa không đối đất, gây các vụ nổ mạnh và thiệt hại vật chất. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Bên phía Israel, người phát ngôn của quân đội, ông Avichay Adraee xác nhận các tòa nhà quân sự và các cơ sở hạ tầng được các tay súng Hezbollah sử dụng đã bị phá hủy, đồng thời tuyên bố những địa điểm trong mục tiêu nhắm bắn đã vi phạm các thỏa thuận giữa Israel và Liban. Người phát ngôn này cho biết thêm rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục loại bỏ các mục tiêu như vậy.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian đã có hiệu lực từ ngày 27/11/2024, chấm dứt nhiều tháng căng thẳng xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban, liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Bất chấp thỏa thuận này, Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công lẻ tẻ ở Liban, với lý do nhằm loại bỏ các mối đe dọa của Hezbollah.

Israel cũng duy trì lực lượng tại 5 vị trí dọc biên giới cho dù thời hạn rút quân hoàn toàn đã hết hạn vào ngày 18/2 năm nay.

Đầu tháng này, Israel và Liban đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên tại thị trấn Naqoura ở miền Nam Liban, tiếp theo là một vòng thảo luận an ninh khác vào tuần trước tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và việc người dân trở về các làng biên giới.

Liên quan tình hình Trung Đông, cũng trong ngày 24/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp các quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas tại thủ đô Ankara của nước này để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và thúc đẩy việc thực hiện giai đoạn hai của thỏa thuận này.

Một nguồn thạo tin cho biết các quan chức Hamas nói với Ngoại trưởng Fidan rằng họ đã hoàn thành các yêu cầu của mình theo thỏa thuận ngừng bắn, nhưng việc Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào Gaza là nhằm ngăn cản thỏa thuận chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Các thành viên Hamas cũng cho hay viện trợ nhân đạo vào Gaza không đủ, và cần thêm các mặt hàng như thuốc men, thiết bị nhà ở, nhiên liệu...

Trong khi đó, bên phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sau khi một sĩ quan quân đội bị thương do thiết bị nổ ở thành phố Rafah, phía Nam vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này.

Cho đến nay, giao tranh ở Gaza vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn khi cả Israel và Hamas thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 10./.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel tiếp tục không kích miền Nam và miền Đông Liban Truyền thông Liban cho biết Israel ngày 18/12 đã tiến hành loạt cuộc không kích tại miền Nam và miền Đông nước này, khiến số người thiệt mạng từ các đợt tấn công sau ngừng bắn lên con số 340 người.